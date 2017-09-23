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(Görüntülü Haber)Maden işçileri, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etti

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ (Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde maden işçileri, kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etti

23 Eylül 2017 12:54

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ (Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'nde maden işçileri, kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etti. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü. Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda (TTK) çalışan 6 maden işçisi, akşam saatlerinde iş çıkışı yerin metrelerce altında çalıştıkları kömür karası iş elbiseleriyle evlerine gitmek için halk otobüsüne bindi. Kilimli İlçesi\'ne gitmek isteyen işçiler, otobüsün boş koltuklarını kirletecekleri düşüncesiyle 5 kilometrelik yolu ayakta gitti. Bu sırada arka koltuklardan birinde oturan Aslı Ertürk isimli kadın ise cep telefonuyla o anları fotoğrafladı. Ertürk\'ün sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf, büyük ilgi gördü. İşçilerin bu davranışı, Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen 301 işçinin öldüğü maden faciasından yaralı kurtulan Murat Yalçın\'ın ambulansa bindirilirken hemşireye \'Çizmelerimi çıkarayım mı?\' diye sorduğu anı akla getirdi.

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