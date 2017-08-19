(Görüntülü Haber)Lunapark eğlencenin adresi oldu

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)İZMİR Enternasyonal Fuarı\'nda (İEF) eğlencenin adresi, çocukluk anılarının merkezi lunapark, bu yıl da büyük ilgi gördü. Oyuncaklardan çocukların şen kahkahaları yükselirken anne ve babalar da en az çocuklar kadar eğlendi. İEF\'de birbirinden farklı oyuncaklarıyla çocuklar kadar yetişkinlere de heyecan ve eğlence vaad eden lunapark, cazibe merkezi oldu. Aileler dönme dolabı, çocuklar atlı karıncayı tercih ederek, güzel anılar biriktirdi. Bilet satış görevlisi İlker Özker, fuarın hem İzmir hem de Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, \"Vatandaşları fuara çekmek için çok doğru adımlar atılıyor. İyi sanatçılar getiriliyor. Lunapark her gün açık, ama tabii ki fuar günlerinde ekstra yoğunluk yaşanıyor. Bilet satışlarında 2, hatta daha artış var. Bütün İzmirliler\'e iyi eğlenceler diliyorum\" dedi. Alanda ünlü Maraş dondurması satan Sadık Celasin ise, \"Fuara gerçekten ilgi büyük. Hem büyükler hem de çocuklar gelip dondurma yiyorlar. Satışlar gayet iyi. Herkese iyi eğlenceler diliyorum\" diye konuştu. Fuar alanında tahta bacakla gezen kadınlar ve hareket eden dev fil maketi, görenleri şaşırttı. Birçok firma tarafından alanda kurulan standlarda, ziyaretçilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuldu. Sanal gerçeklik gözlükleri (VR) ile yapılan futbol maçları ise izleyenleri güldürdü. VR gözlükler sayesinde kendilerini bilgisayar oyuncusu gibi gören sahadakilerin topla ve birbirleriyle mücadelesi, keyifli anlar yaşattı.