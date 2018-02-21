(Görüntülü Haber)LÜKS OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMESİNDEN SUİKAST SİLAHI ÇIKTI

HaberÇağlar ÖZTÜRK - KameraADANA,(DHA)ADANA\'da polis, şüphe üzerine durduğu lüks otomobilin gizli bölmesinden suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ile 2 şarjör bulundu, sürücü ise gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus Ekipleri, Seyhan ilçesi Çevre yolu otoban girişinde şüphelendikleri lüks otomobili durdurdu. Polis, araç içerisinde yaptığı aramada, teyp altındaki gizli zulada ruhsatsız Glock marka tabanca ve 2 şarjör ele geçirdi. Özel olarak yapılan bölme dikkatle inceleyen ekipler, araç sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.