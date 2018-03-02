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(Görüntülü Haber)Lösemili çocuklar için organik iple oyuncak yapıyorlar

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, lösemili çocuklar için başlatılan 'Bir bebek bir yürek' kampanyası kapsamında, kadınların organik iplerle yaptığı oyuncaklar, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) hediye edilecek

02 Mart 2018 22:28

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI\'da, lösemili çocuklar için başlatılan \'Bir bebek bir yürek\' kampanyası kapsamında, kadınların organik iplerle yaptığı oyuncaklar, Lösemili Çocuklar Vakfı\'na (LÖSEV) hediye edilecek. Hüsniye Ahmet Akpınar Anaokulu tarafından başlatılan \'Bir bebek bir yürek\' projesi kapsamında Çankırılı kadınlar projeye destek vermek amacı ile \'organik oyuncak bebek\' örmeye başladı. Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi\'ndeki kursa katılan kadınlar, organik iplerle tığ ile sık iğne şeklinde örerek içini doldurdukları oyuncakları, lösemili çocukları mutlu etmek için LÖSEV\'e hediye edecek. İki hafta içerisinde 70 organik oyuncak bebek ören kadınlar, 7 Nisan\'da 60 kişilik heyet ile birlikte Ankara\'ya giderek ördükleri organik oyuncakları LÖSEV\'e teslim edecek. Kurs öğreticisi Seher Karagöz, \"Böyle bir proje ile emeğimizi yardıma dönüştürmek ve çocukları mutlu etmek istiyorduk. Oyuncakları yaparken antibakteriyel boncuk elyaf kullanıyoruz. Lösemili çocuklarımızın da bu oyuncaklarla güzel günlerde oynamalarını temenni ediyorum\" dedi. Kursiyerlerden Mine Topçu ise çocuklar için ördüğü oyuncaklara bütün sevgisini yansıttığını ifade etti. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’ın eşi Seval Aktaş, Belediye Başkanı İrfan Dinç’in eşi Zeynep Perihan Dinç, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy’un eşi Özlem Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt’un eşi Tülin Bozkurt ve proje sahibi Nil Gülnar da kursu ziyaret ederek emeklerinden dolayı kadınlara teşekkür etti.

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