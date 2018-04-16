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(Görüntülü Haber)Litvanyalı Jurgita doğum gününde Müslüman oldu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yaşayan Litvanya vatandaşı Jurgita Kerbelyte (28), doğum gününde Müslüman oldu ve Sevda ismini aldı

16 Nisan 2018 21:57

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de yaşayan Litvanya vatandaşı Jurgita Kerbelyte (28), doğum gününde Müslüman oldu ve Sevda ismini aldı. Kayseri\'de tasarım mühendisliği yapan Jurgita Kerbelyte, 1 yıl önce gümrük işi yapan Ömer Yavuz ile hayatını birleştirdi. Evlendikten sonra eşi ve ailesinin yaşam tarzından etkilenen Kerbelyte, Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen ihtida törenine İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven\'in yanı sıra genç kadının eşi Ömer Yavuz ve ailesi katıldı. İl Müftüsü Doç. Dr. Güven, Jurgita Kerbelyte\'ye ilk olarak İslam\'ın ve imanın şartlarını anlattı. Daha sonra Kelime-i Şehadet getiren Kerbelyte Müslüman olup, \'Sevda\' ismini aldı. İhtida belgesini Doç. Dr. Güven\'in elinden alan Sevda\'ya İngilizce Kuran-ı Kerim hediye edildi. Kerbelyte yaptığı açıklamada, \"Müslüman olmayı çok istiyordum. Kuran okumaya başladım. Allah\'ın bir olduğunu biliyorum. Şimdi Müslüman oldum ve artık çok mutluyum\" dedi.

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