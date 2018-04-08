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(Görüntülü Haber)Liseli kızların kavgası kamerada

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir grup liseli kız arasında bilinmeyen bir nedenli çıkan tartışma, kavgaya dönüştü

08 Nisan 2018 18:22

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir grup liseli kız arasında bilinmeyen bir nedenli çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay dün öğle saatlerinde Eskikale Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokağa giren bir grup kız, kendi aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Liseli kızların kavgası ise diğer gençler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde birbirlerini saçlarından tutarak tekmeleyen kızları bir arkadaşları ayırmaya çalıştığı görülüyor. Güçlükle ayrılan kızlar, daha sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaşıyor.

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