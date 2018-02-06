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(Görüntülü Haber)Laptop hırsızlığı güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, kapısını kırarak, Mutlu İlkokulu'na giren hırsız, öğretmenler odasında bulunun 2 bin lira değerindeki laptopu çaldı

06 Şubat 2018 13:24

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, kapısını kırarak, Mutlu İlkokulu\'na giren hırsız, öğretmenler odasında bulunun 2 bin lira değerindeki laptopu çaldı. Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan Mutlu İlkokulu\'nda meydana geldi. Eyüphan Ilıdı (21), okulda kimsenin olmadığı sırada, kapıyı kırarak, içeri girdi. Öğretmenler odasına geçerek, 2 bin lira değerindeki laptopu çalan Ilıdı, güvenlik kameralarını görünce laptopu montunun içine saklayarak, kaçtı. Sabah okula gelen görevliler, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekibi, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlik tespiti yaptı. Yakalanan Eyüphan Ilıdı, mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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