(Görüntülü Haber)Kuzey Kore'li sanatçıların eserlerinden oluşan "Barış ve Tanışma Sergisi" İstanbul'da açıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-KORE Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin Türkiye\'ye akredite Başkonsolosu Jang Jong Su\'nun katılımıyla İstanbul\'da \"Barış ve tanışma sergisi\" açıldı. Kuzey Kore\'li sanatçıların yaptığı 60 eserin yer aldığı sergi ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin tanıtımı amaçlanıyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Sofya Büyükelçiliği\'nin desteğiyle düzenlenen \"Barış ve tanışma sergisi\" geçtiğimiz Perşembe günü Şişli\'de açıldı. Açılışa Kuzey Kore\'nin Türkiye\'ye akredite Başkonsolos Jang Jong Su\'da katılırken, sergi ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin tanıtımı amaçlanıyor. Sergide Koreli sanatçıların farklı tekniklerle yapmış olduğu 60 eser yer alıyor. Serginin açılmasına öncülük eden, Dünya Değişmeden Seyahat Acentesinin sahibi Tulga Ozan serginin amacının Kuzey Kore\'nin tanıtımı olduğunu belirterek, \"Bu sergi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin ülkemizde yaptığı ilk sergi oldu. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti bizimle bir temsilcilik ilişkisine girmek istediler. Geçtiğimiz seneden beri biz Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin Türkiye ve Avrupa\'daki temsilci acentesi haline dönüştük. Bu sene yeni mekanımızın açılışı esnasında konsolosluk bize bir sergi desteği sağladı. Bulgaristan\'daki Türkiye\'ye akredite konsolosları gelip bizi ziyaret etti. Görmüş olduğunuz serginin açılışına katkı sağladı\" dedi. Kuzey Kore hakkında bilgiler de veren Ozan şöyle devam etti: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hakkında ön yargılara sahiptik. Ama seyahat ettikçe, insani ilişkiler oluşturdukça esasında onların da güler yüzlü, misafirperver, yardımsever insanlar olduğunu görme fırsatım oldu. Bizi ziyaret eden konsolosları da toplumlar arasında yanlış algı oluşmaması için insanların bir yerlere seyahat etmesi gerektiğini, Kore\'ye de seyahat etmeleri gerektiğini söyledi. Ve seyahat ettikleri zaman görecekleri ile kendi yargılarını kendilerinin oluşturmalarını rica etti. İlk etapta dört gün süreceği açıklanan sergi, gördüğü ilgi üzerine 15 Ocak\'a kadar uzatıldı.