(Görüntülü Haber)Kumluca’da sağanak ve fırtına seralara zarar verdi

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI / KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA’nın Kumluca İlçesi’nde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte fırtına seralara zarar verirken, bir kafenin çatısına yıldırım isabet etti. Kumluca’da öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde hızını arttırdı. Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte fırtına nedeniyle Mavikent Mahallesi’nde seralar zarar gördü. Şiddetli sağanak bölgede su taşkınlarına neden oldu, Kumluca Belediyesi Fen İşleri ekipleri yağmur sularının tahliyesi için yoğun çaba sarf etti. Narenciye Mahallesi’nde ise Ali Fuat İşitemiz’e ait bir kafeye yıldırım isabet etti. Birkaç dakika önce müşterilerin yıldırım düşen alanı terk ettiğini söyleyen Ali Fuat İşitemiz, “Aşırı yağmur vardı. Müşteriler oyun oynuyordu. Oyunun ardından kafenin iç bölümüne geçmişlerdi. Birden gürültüyle yıldırım düştü. Ne olduğunu anlamadık. Kafenin çatısına zarar verdi ve bazı yerleri deldi. Masayı ikiye böldü. Çok korktuk” dedi.