(Görüntülü Haber)Kudüs'e at sırtında hac yolculuğu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - POLONYALI makine mühendisi 2 çocuk babası Kristian Bergier, hac için 9 ay önce ülkesinden atlarıyla çıktığı Kudüs yolunda Karaman’a ulaştı. Bergier, Türkiye üzerinden Suriye veya Irak\'tan geçip Kudüs\'e ulaşmayı planlıyor. 32 yaşındaki Kristian Bergier, eşi ve iki çocuğunu Polonya\'da bırakıp, yanına aldığı giysileri, yaşam malzemeleri ve 2 atıyla hacı olmak için Kudüs\'e doğru yola çıktığını söyledi. Hac yolunun çileli olduğunu belirten Bergier, uzun süren yolculukta bu çileyi çekmeyi ve nefsini terbiye etmek istediğini belirtti. Karaman’a iki gün önce gelen Polonyalı Bergier, atlarını bir at çiftliğinde dinlendirirken, kendisi de kentin tarihi yerlerini gezdi. Sabah erken saatlerde yola çıkmadan önce atları hazırlayan Bergier, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Edirne\'den Türkiye’ye giriş yaptığını belirtti. SURİYE VEYA IRAK ÜZERİNDEN KUDÜS\'E ULAŞACAK Bergier, “Bazı soruların cevabını aradığım için bu şekilde yola çıktım. Kudüs’e ulaştıktan sonra yine atlarımla Mekke ve Medine’ye de gitmek istiyorum. Eğer aradığım cevabı Kudüs’te bulursam geriye döneceğim, bulamazsam Mekke ve Medine’ye kadar gideceğim” dedi. Duruma göre Suriye veya Irak’tan Kudüs’e gideceğini söyleyen Kristian Bergier, \'\'Buradan patika yolları kullanarak önce Mersin’e, sonra da Hatay üzerinden Suriye’ye girip yoluma devam edeceğim. Bu güzergah olmaz ise Hakkari’den Irak’a geçeceğim” dedi. Geçeceği iki ülkede iç savaş olduğunu bildiğini de belirten Bergier, ”Bu ülkelerin tehlikeli olduğunu biliyorum. Ben inanıyorum ki bu yolda başarılı olacağım. Kudüs’e ulaşmak için elimden geleni yapacağım” diye konuştu. Türk insanının konukseverliğine hayran kaldığını da anlatan Bergier, “Türkiye’nin bu maneviyatı ve tarihi yerlerini çok sevdim. Türkiye bana büyük bir deneyim sağladı. Zaman zaman yollarda sıkıntı çeksem de, polis ve jandarma durdursa da ben yoluma devam edeceğim” dedi. “EŞİM VE ÇOCUKLARIMI ÇOK ÖZLÜYORUM” Yaklaşık 9 aydır eşi ve çocuklarından ayrı olduğunu ifade eden Kristian Bergier, \'\'Eşim ve çocuklarımdan ayrılmak çok zordu. Şu an onları çok özlüyorum. Bu yolculukta benim en büyük destekçim eşimdir. Bu yolculuk eşimin sayesinde oluyor diyerek sözlerini tamamladı\" dedi.