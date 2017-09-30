(Görüntülü Haber)Kosova'da iki milletvekili canlı yayında yumruk yumruğa birbirine girdi

Enis TABAK, Priştine, 30 Eylül (DHA) - Kosova Meclisi\'nin milletvekilleri arasında canlı yayında başlayan sert tartışma yumruklaşmayla ile bitti. Priştine Klan Televizyon Kanalı\'nın tartışma programına katılan koalisyon iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında başlayan sert tartışmanın ardından yumruklaşmalar yaşandı. Televizyon stüdyosu bir anda adeta boks ringine dönüştü. Vetëvendosje Hareketi Milletvekili Frashër Krasniqi, hakaret dolu tartışmanın ve karşılıklı yaşanan su şişesi fırlatılmasının ardından ayağa kalkarak, Nisma Partisi Milletvekili Milaim Zeka\'ya 2 kez yumruk atttı. Yüzüne darbe alan Milletvekili Zeka\'yı yere düşmekten stüdyodaki demir çember kurtardı. Ardından da milletvekilleri arasında ağır küfürler işitildi. Stüdyo çalışanları ile programı yöneten sunucu, birbirine giren milletvekillerini güçlükle ayırdı. Görüntü Dökümü: ------------------------ - Canlı yayında kavga eden vekiller