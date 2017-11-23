(Görüntülü Haber)KOCAELİ BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK KODLAMA BİLMEYEN CAHİL STATÜSÜNE DÜŞECEK

BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: KODLAMA BİLMEYEN CAHİL STATÜSÜNE DÜŞECEK

KOCAELİ Bilişim Fuarı\'nın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"Önümüzdeki süreçte İngilizce biliyor musun? sorusu yerine kodlama biliyor musun? sorusu gelecek. Kodlama bilmeyen cahil statüsüne düşecek\" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin Uluslararası Fuar Merkezi\'nde 23-26 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Kocaeli Bilişim Fuarı\'nın açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve vatandaşlar katıldı. Kocaeli Bilişim Fuarı\'nda teknoloji firmalarının yanı sıra bilişimin dahi isimleri bir araya geliyor. Açılış töreninde sahnede katılımcıları selamlayan \'Sanbot\' Kocaeli\'de böyle bir fuarda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ardından LED dans gösterileri yapıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık fuarın açılışında yaptığı konuşmada önümüzdeki çağda kodlama bilmeyenin cahil statüsüne düşeceğini belirterek, \"Bu çağa hazır olmanın tek yolu, bu çağın okur yazarlığı olarak adlandırılan kodlama noktasında özellikle kodlama eğitimine önem vermekten geçiyor. Önümüzdeki süreçte İngilizce biliyor musun? sorusu yerine kodlama biliyor musun? sorusu gelecek. Elbette dil çok önemli ama bir yazılım şirketi öyle bir program geliştirmiş ki yapay zeka kullanarak ben buradan Türkçe konuşuyorum, karşımdaki kulaklığından söylediğimi aynı anda İngilizce duyuyor. Bu şuanda uygulamada. Yakında marketlerde 10 veya 20 dolara en fazla 5 dolara ulaşılabilir olacak. Kodlamayı yazamayan artık bu çağda çağdışı kalacak. Yani kodlama bilmeyen artık cahil statüsüne düşecek. Onun için Kocaeli\'nde bir kodlama seferberliğine başlamak durumundayız\" dedi.

Artık nesnelerin birbirleriyle konuşarak üretim planlayacağını söyleyen Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Ekonomi, ticaret, hayat tarzı her şeyin ardı ardına değiştiği hızlı bir çağa dolu dizgin gidiyoruz. Dijital çağı iliklerimize kadar hissetmeye başladık. Şimdi dijital teknolojide özellikle otomasyon gibi sistemler dijital sistemi oluşturuyor. Bu çağda üretim artık insandan bağımsız hale gelecek büyük oranda. Artık nesneler birbirleriyle konuşarak üretim planlayacak. Gömlek firması üreticisi rafta hangi gömleğin satıldığını fabrikaya internet üzerinden gönderecek ve planlaması yapılacak. Bu kadar yoğun bir teknolojik dönüşümü yaşıyoruz. 4. sanayi devriminin bu teknolojik dönüşümde artık yapay zeka, 3 boyutlu yazıcılar olmazsa olmaz. Toz teknolojisi ile bir uçağın motor bloğunu üretme imkanınız var. Titanyumdan yapıyorsanız titanyum tozlarını koyuyorsunuz metalden daha sağlam yapı oluşuyor. Artık üretim biçimleri de tamamen değişiyor. Bu çağda vasıfsız iş gücünü robotlar alıyor. Onun yazılımını yapacak olanlar yine insanlar olacaklar\"

Bilişim festivalinin ana temasının sanal ve arttırılmış gerçeklik olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin ilk Bilişim Festivali\'ni düzenlemekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Festivalin bu yıl ana teması; Sanal ve Artırılmış Gerçeklik. Festivalimizde sanal ve artırılmış gerçeklik alanında Türkiye\'de ve dünyada gelinen son nokta uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Bilişim devlerinin uygulamaya aldığı son yenilikler, uçuş simülatörleri, akıllı şehir sistemleri, inovatif ürünler, robotik uygulamalar tanıtılacak. Ülkemizin bilişimde, özellikle savunma alanında geldiği düzey, gözler önüne serilecek. Sektörün önemli aktörleri, deneyimlerini aktaracak. Yeni dünyanın kodlarını bizimle ve meraklılarıyla paylaşacak. Bu yeni dönemin en önemli unsuru bana kalırsa eşyanın ve insanlığın birbirine adapte olması, çevrimiçi olarak yaşamasıdır. Artık nesnelerin internetiyle eşyaların akıllanmasından, birbiriyle ilişki içinde olmasından bahsediyoruz. Evlerimiz akıllanıyor. Çoktandır akıllı cep telefonları hayatımızın olmazsa olmaz bir unsuru haline geldi. 3 boyutlu yazıcılarla çok yakın bir sürede adeta her evde tek kişilik fabrikalar kurulacak. Kocaeli, Türkiye\'nin sanayi başkentidir\"

Konuşmaların ardından fuar kapsamında düzenlenen \'Kocaeli Kodluyor\' ve \"Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar\' yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Başbakan Yardımcısı Işık fuarda stantları gezdi.

Görüntü Dökümü

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-Fikri Işık\'ın konuşması

-Stantları gezmesi

-Dans gösterileri ve fuardan detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

(Tür: Yurt)