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(Görüntülü Haber)Kızının ölümüne tanık oldu, baygınlık geçirdi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da annesi 25 yaşındaki Hatice Durdu'nun elinden kurtulup yola fırlayan 5 yaşındaki Elif Durdu, gelen otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi

02 Mart 2018 19:43

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da annesi 25 yaşındaki Hatice Durdu\'nun elinden kurtulup yola fırlayan 5 yaşındaki Elif Durdu, gelen otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kızının ölümüne tanık olan Hatice Durdu, cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. Merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahalles D-305\'inci Sokak\'ta oturan 2 çocuk annesi Hatice Durdu, dün akşam saatlerinde kızı Elif\'i anakolundan aldıktan sonra elinden tutarak evlerine doğru yürümeye başladı. Sevinçler Sokağı\'na geldiklerinde bir anda annesinin elinden kurtulup yola fırlayan minik Elif\'e, 24 yaşındaki S.D.\'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazayı gören Hatice Durdu baygınlık geçirirken, ağır yaralanan Elif Durdu kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Elif\'in cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde sinir krizi geçiren Hatice Durdu bir kez daha bayılınca bekletilen ambulansa taşındı. Elif\'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Turanköy Kent Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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