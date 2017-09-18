(Görüntülü Haber)KİTAP KARŞILIĞI KONSER DİNLEDİLER

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞİSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde müzik öğretmeni Erhan Kara yönetimindeki gençlerden kurulan Heripus Polifonik Korosu\'nun konserini izlemeye gelenler, bilet almak yerine yanlarında getirdikleri kitapları teslim ederek salona girdi. Gönüllü gençlerden oluşan Heripus Polifonik Korosu dördüncü kez sahne aldı. Çok sesli olarak İstiklal Marşı\'nı söyleyen koristler daha sonra Türkçe ve yabancı eserlerle birlikte ilahi de seslendirdi. İki perdeden oluşan konseri izleyenler, koroyu uzun süre alkışladı. Koro şefi Erhan Kara, amaçlarının müziği sevdirmek olduğunu belirtti. Kara, Koro ile amacımız İskenderun halkına çok sesli koro kültürünü aşılamak ve aynı zamanda İskenderun gençlerinin müzikal anlamda eğitmek. Çünkü İskenderun gençliği ve halkı müzikal anlamda çok yetersiz, eğitimsiz bu bilinç şehirde oturmamış düzeyde. Biz buna bir nebzede olsa katkı vermek istiyoruz dedi. TOPLANAN KİTAPLAR DOĞUBEYAZIT\'A Beklediklerinden daha çok ilgi gördüklerini ve salonun dolu olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Kara Konserlerimiz ücretsiz oluyor. Yaptığımız konserlerle de kitap topluyoruz. Bu topladığımız kitapları ihtiyaç sahibi köy okullarına gönderiyoruz. Bugün toplanan bu kitaplarda Ağrı\'nın Doğubayazıt da Nuhun Gemisi Ortaokulu\'na göndereceğiz. Orada ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz faydalanacak dedi.