T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)KİTAP KARŞILIĞI KONSER DİNLEDİLER

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞİSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde müzik öğretmeni Erhan Kara yönetimindeki gençlerden kurulan Heripus Polifonik Korosu'nun konserini izlemeye gelenler, bilet almak yerine yanlarında getirdikleri kitapları teslim

18 Eylül 2017 18:23

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞİSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde müzik öğretmeni Erhan Kara yönetimindeki gençlerden kurulan Heripus Polifonik Korosu\'nun konserini izlemeye gelenler, bilet almak yerine yanlarında getirdikleri kitapları teslim ederek salona girdi. Gönüllü gençlerden oluşan Heripus Polifonik Korosu dördüncü kez sahne aldı. Çok sesli olarak İstiklal Marşı\'nı söyleyen koristler daha sonra Türkçe ve yabancı eserlerle birlikte ilahi de seslendirdi. İki perdeden oluşan konseri izleyenler, koroyu uzun süre alkışladı. Koro şefi Erhan Kara, amaçlarının müziği sevdirmek olduğunu belirtti. Kara, Koro ile amacımız İskenderun halkına çok sesli koro kültürünü aşılamak ve aynı zamanda İskenderun gençlerinin müzikal anlamda eğitmek. Çünkü İskenderun gençliği ve halkı müzikal anlamda çok yetersiz, eğitimsiz bu bilinç şehirde oturmamış düzeyde. Biz buna bir nebzede olsa katkı vermek istiyoruz dedi. TOPLANAN KİTAPLAR DOĞUBEYAZIT\'A Beklediklerinden daha çok ilgi gördüklerini ve salonun dolu olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Kara Konserlerimiz ücretsiz oluyor. Yaptığımız konserlerle de kitap topluyoruz. Bu topladığımız kitapları ihtiyaç sahibi köy okullarına gönderiyoruz. Bugün toplanan bu kitaplarda Ağrı\'nın Doğubayazıt da Nuhun Gemisi Ortaokulu\'na göndereceğiz. Orada ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz faydalanacak dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ufuk AKTUĞİSKENDERUNHatayDHAHATAYErhan KaraHeripus Polifonik KorosuGönüllüMarşıTürkçeKoroKara KoroBizTOPLANAN KİTAPLAR DOĞUBEYAZITKara KonserlerimizYaptığımızBuBugünAğrı DoğubayazıtNuhun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24