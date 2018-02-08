(Görüntülü Haber)Kilo verip evlendiler, doktorları şahitliklerini yaptı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da mide küçültme ameliyatıyla kilo verdikten sonra bir etkinlikte tanışan Ahmet Dolu (31) ve Fadime Ateş (41), evlenerek yuva kurdu. Çiftin nikah şahitliğini ise doktorları Opr. Dr. Erdal Cücük yaptı. Bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Dolu, 130 kiloya ulaştı. Aynı hastanede görev yapan Opr. Dr. Erdal Cücük, Dolu\'ya mide küçültme ameliyatı olmasını önerdi. Önce korkup ameliyat olmak istemeyen Dolu, daha sonra yaptığı araştırmalarla ameliyat olmaya karar verdi. 2 yıl önce Opr. Dr. Erdal Cücük\'ün mide küçültme ameliyatı yaptığı Dolu, 60 kiloya kadar düştü. Ameliyat sonrası Ahmet Dolu, Opr. Dr. Erdal Küçük\'ün obeziteyi atlatan kişiler için düzenlediği etkinliğe katıldı. \'AŞK\' ETKİNLİKTE BAŞLADI Aynı operasyonla 4 yıl önce 165 kilodan 80 kiloya kadar düşen Fadime Ateş de etkinliğe katıldı. Burada tanışan Ahmet Dolu ve Fadime Ateş, evlilik kararı aldı. Çiftin nikahı Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü Nikah Salonu\'nda gerçekleştirildi. Nikah şahitliğini ise Ahmet Dolu\'nun ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Erdal Cücük yaptı. Nikah töreninin ardından gelin Fadime Ateş ile damat Ahmet Dolu çok mutlu olduklarını belirtirken, davul-zurna eşliğinde oynayıp, sevenleriyle doyasıya eğlenip, fotoğraf çektirdi. AMELİYATTAN KORKMAYIN Çiftin hayattan ilişkilerini kestiği, kilolarından dolayı bunalım dolu günler geçirdiğini anlatan Opr. Dr. Cücük, şunları söyledi: \"Ahmet hastanede güvenlik görevlisiydi. Çok kiloluydu. Ben her gün acilde görüyordum onu. O çok korkuyordu ameliyat olmaktan, bir gün o korkusunu yendi ve ameliyatını yaptık. Ben arada bir kiloyla ilgili etkinlik düzenliyorum. Orada birbirlerini gördüler, tanıştılar. Ve bu ilişkileri aşka dönüştü. Fadime ile çok mücadele etti, yaş farkından dolayı önce zorluklar yaşadı ama çok mücadele edip, güzel bir evlilikle sonlandırdılar. Şimdi hayatlarının en güzel yıllarını yaşıyorlar. Ben o yüzden bu ameliyattan korkmayın, bu ameliyatın getirdiği hastalıklardan risklerinden korkun diyorum. Allah herkesin yolunu böyle mutlulukla sonlandırsın. \"