(Görüntülü Haber)Kendi elektriğini üreten bina

ANKARA, (DHA) ENERJİ tasarrufu son yıllarda hayata geçirilen inşaat projelerinde ve özellikle akıllı binalarda ön plana çıkıyor. Bu projelere güzel örneklerden biri Ankara\'da hayata geçiriliyor. \'Gökyüzü Bahçeleri\' isimli inşaat projesinin,100 haneli 5 köyün elektriğini karşılayacak şekilde miktarda enerji üretimi gerçekleştireceği, böylece ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 7 buçuk milyon kilovat destek sağlanmasının hedeflendiği belirtiliyor. Proje yaratıcılarından Arena Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Evren Sarıçiçek, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten, atık suların arıtılmasını sağlayan, katı atık ayrıştırma sistemi olan ve spor salonundan elektrik üreten bir proje tasarladıklarını söyledi. Evren Sarıçiçek, Gökyüzü Bahçeleri projesi için şunları söyledi: \"İnsanlar burada kendi enerjisini üreten bir binada oturunca farkındalık oluşacak. Bu binada oturan vatandaşlar elektrik, su parası ödemeyecek. Projemiz diğer projelerce taklit edilebilirse bizim enerjide dışa olan bağımlılığımız büyük oranda azalacak\" dedi. \"LAVABOLARDAN ARITILAN SU KLOZETLERDE KULLANILACAK\" Sarıçiçek, 45 katlı bir gökdelenin tükettiği enerjiden daha fazlasını üretmeyi hedeflediklerini belirtti ve projelerinin ana amacının ticari değil taklit edilebilir bir proje yaratmak olduğunu söyledi. Sarıçiçek sözlerine şöyle devam etti: \"Türkiye’de kendi kendine yeten konut projeleri olursa ve her konut projesi kendi ihtiyacını karşılarsa, bizim dışa olan bağımlılığımız büyük oranda azalacaktır. Projemizde enerji tüketimi yıllık 6 milyon kw civarında ancak biz alternatif üretim yöntemleriyle 7 buçuk milyon kw enerji üretiyoruz. Yani ülkeye yılda 1 buçuk milyon kw enerji katkı sağlayacak. Gri su sistemi adı verilen sistem ile lavabolardan arıtılan sular tekrardan klozetlerde kullanılabiliyor. Bu sayede Gökyüzü Bahçeleri yıllık 10 milyon litre su tasarrufu sağlıyor. Bu gri su sistemi 100 projede daha yapılabilirse dünyaya olan katkısı tartışılmaz derecede yüksek.\" “BİNA İÇERİSİNDE İNSANLAR KENDİ SEBZELERİNİ YETİŞTİRİLEBİLECEK” Projede kapalı sera uygulamasının da yer aldığını belirten Evren Sarıçiçek şu ifadeleri kullandı: \"Dünya, tarım anlamında sulu tarım kapalı tarım gibi kontrol edilebilir üretim tekniklerine gidiyor. Projemizde iklim koşullarının ve gün ışığının taklit edilebildiğ, topraksız raflarda kendi sebzelerini üretebilecektir. Umuyoruz ki bu da taklit edilebilir bir şey olur çünkü topraklarımız da git gide zehirleniyor. Bu alternatif üretim yöntemini kullanmamız gerekiyor.” “CUMHURBAŞKANIMIZIN BU KONUDAKİ HASSASİYETİNE VAKIFIZ” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehirdeki yeşil alanların daha fazla olması konusundaki hassasiyetini anımsatan Evren Sarıçiçek, “Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetine vakıfız. Bu çok önemli bir detay. Sadece ülkemiz için değil, dünya için de önemli bir detay. Bu konuda ilk olarak taklit edilmek için çabalayacağız. Tüm binalar kendi enerjisini karşılarsa, ekonomimize katkısı tartışılmaz derece de çok olur“ dedi. Spor salonundaki hareketli aletlerden de elektrik üreteceklerini söyleyen Sarıçiçek, \"İnsanlar burada spor yaparken aynı zamanda binasının elektriğini üretecek\" diye konuştu.