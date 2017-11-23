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(Görüntülü Haber)Kaza yaptı, 200 metre sonra durabildi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de bir sürücü otomobiliyle, taksiye çarptıktan 200 metre sonra durabildi

23 Kasım 2017 12:22

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY\'de bir sürücü otomobiliyle, taksiye çarptıktan 200 metre sonra durabildi. Uzun süre alkol metreye üflemek istemeyen sürücünün 1.78 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza Kadıköy\'de Acıbadem Kavşağında meydana geldi. 34 DA 3988 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Koçdoğan önce direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonra Kartal istikametinden Kadıköy istikametine gitmekte olan Yusuf Taşdemir\'in kullandığı taksiye Acıbadem Kavşağı\'na yaklaşırken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Taşdemir\'in kullandığı araç bariyerlere çarparak durabildi. 200 METRE SONRA DURABİLDİ Koçdoğan, olay yerinden yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan Yusuf Taşdemir\'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık durumu iyi olan Taşdemir, Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. ALKOL METREYE ÜFLEMEK İSTEMEDİ Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri de zor anlar yaşadı. Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, Ahmet Koçdoğan\'a alkol testi yapmak istedi. Uzun süre polislere direnen Koçdoğan\'ın 1.78 promil alkollü olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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