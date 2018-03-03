(Görüntülü Haber)Kayyum olarak atandığı sendika devredilmedi, suç duyurusunda bulundu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta Sağlık-Sen Şubesi\'nin 20 Eylül 2014\'te yapılan olağan kongresi, bazı üyelerin başvurusuyla 1\'inci İş Mahkemesi tarafından usul ve yasalara aykırı olarak yapıldığı gerekçesiyle iptal edilerek kayyum atandı. Ancak sendika yönetimi, kongrenin iptal kararının bir üst mahkeme tarafından onaylanmadığı için şubeyi kayyum olarak atanan Cahit Özdemir\'e devretmedi. Avukat Cahit Özdemir ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi üyeleri Ümmet Kamalak, Gökay Karakoç, Salman Aksoy, Erhan Işık, Bilal Atlıhan, Yıldırım Demir, Özender Demir, Tahsin Gökdal, Adem Kundakçı ve Mehmet Gök, 11 Eylül 2014\'te Kahramanmaraş 1\'inci İş Mahkemesi\'ne dava açarak olağan kongre öncesinde yapılan delege seçimlerinde usulsüzlükler olduğunu, üyelerin seçme ve seçilme hakkının gasp edildiğini öne sürerek, 20 Eylül 2014\'te yapılacak kongre kararının durdurulmasına, yapılması halinde ise iptal edilmesini istedi. Dava devam ederken kongre yapıldı ve tek aday olan Bünyamin Mutlu Demirci, şube başkanı seçildi. Mahkeme ise 14 Kasım 2014\'te verdiği kararla, kongrenin iptali yönündeki talebi reddetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 7\'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. \'ÜYELERİN OY KULLANMASI KISITLANDI\' Yargıtay\'dan gelen bozma kararından sonra Kahramanmaraş 1\'inci İş Mahkemesi\'nde yeniden görülen davada mahkeme, 21 Eylül 2017\'de görülen karar duruşmasında kongrenin iptaline karar verdi. Kararda, delege seçimlerine yoğun katılım olmasının engellendiği, dolayısıyla da üyelerin oy kullanmasının kısıtlandığı, şube yönetimi tarafından delege seçimi için adaylık başvuru ilanlarının usulüne uygun olarak yapılmadığı, 13 seçim biriminden sadece 9\'unda delege seçimlerinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgilerinin belirilirken 4 seçim biriminde söz konusu bilgilere değinilmediği belirtilerek, \"Tüm bu gerekçelerle usul ve yasaya aykırı olarak seçilen delegelerle yapılan şube genel kurulunun da usule, yasaya ve yerleşik içtihatlara aykırı olduğu kanaatiyle Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi 5\'inci Olağan Genel Kurulu\'na dair kararın tüm prosedür ve sonuçlar ile iptaline karar verildi\" denildi. KAYYUM ATANDI Şube yönetimi kararı temyiz ederken, kongrenin iptalini isteyenler, bu defa aynı mahkemeye tekrar başvurup Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi\'ne kayyum atanmasını talep etti. Kahramanmaraş 1\'inci İş Mahkemesi\'nde 22 Ocak\'ta görülen karar duruşmasında sendika avukatı, kongrenin iptal kararının Yargıtay\'da temyizde olduğunu bu nedenle kesinleşmiş bir genel kurul iptal kararının olmamasından dolayı kayyum talebinin reddini istedi. Ancak hakim, sendikaya kayyum atanmasının kesinleşmiş bir mahkeme kararına bağlı olmadığını belirterek, Kahramanmaraş Barosu\'ndan Avukat Cahit Özdemir\'i sendikaya kayyum olarak atadı. ÖZDEMİR: SENDİKAYI TESLİM ETMEDİLER Mahkeme, 31 Ocak\'ta Avukat Cahit Özdemir\'e kayyum olarak atandığını tebliğ etti. Tebliğ kararıyla aynı gün sendikaya gittiğini belirten Özdemir, \"Sendikaya gittiğimizde sendikanın genel merkeziyle yaptıkları görüşme sonrasında teslim etmeme kararı aldıklarını beyan eden, iptal edilmiş yetkisi olmayan eski yönetim, sendikayı teslim etmeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine bir avukat ve katip arkadaşla tutanak tuttuk, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk mahkeme kararını uygulamamak, kayyumun görevini engellemek nedeniyle. Ancak bu konuda da henüz elimize bir tebligat gelmemiş ise de bir takipsizlik kararı verilmiş olduğunu öğrendik. Bu aşamada kararın kesinleşmediği iddiasıyla da mahkemeden karşı taraf, yetkisi olmayan taraf karar kesinleşinceye kadar kayyum görevinin ertelenmesi şeklinde bir de yazı almış. Ancak bir mahkemenin birkaç defa ayrı ayrı karar vermesi hukuka uygun değil. Ayrıca sendika bir tüzel kişilik, bir kurum. Kanunlara, mahkeme kararlarına uymaması da hukuka uygun bir durum değil\" dedi. MAHKEME: KARARIN KESİNLEŞMESİNE MÜTEAKİP KAYYUM GÖREVE BAŞLAR Bu yaşananların ardından Sağlık-Sen Avukatı Özlem Titrek, Kahramanmaraş 1\'inci İş Mahkemesi\'ne yazdığı dilekçede kongre iptal kararının kesinleşmediğini bu nedenle de kayyumun karar kesinleşmeden göreve başlayamayacağını belirtti. Mahkeme tarafından dilekçeye verilen cevapta, \"Kararın istinaf yolunun açık olduğu, gerekçeli kararda her ne kadar kesinleşmesine müteakip kayyumun göreve başlayacağı hususuna değinilmemiş ise de HMK\'nın 350/2 maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip kayyumun göreve başlayacağı\" denildi. DEMİRCİ: KARAR KESİNLEŞİNCE AÇIKLAMA YAPACAĞIM Öte yandan Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci ise, kongre iptal kararının kesinleşmeden kayyumun göreve başlayamayacağını belirterek, \"Karar kesinleşince detaylı bir açıklama yapacağım\" dedi.