(Görüntülü Haber)Kaybolan koyun ve kuzularına 5 saat sonra kavuştu

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde çiftçi Kamil Şenavcu\'ya (32) ait kaybolan 49 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 5 saatlik arama çalışmaları sonucunda buldu. Ayvacık ilçesi Bahramkale köyünde çiftçi Kamil Şenavcu, dün saat 17.00 sıralarında hayvanlara bakmak için ağıla gitti. Kamil Şenavcu, kapısı açık olan ağılda 24 koyun ve 25 kuzu olmak üzere toplam 49 küçükbaş hayvanının olmadığını görünce durumu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 5 saatlik bir aramanın ardından köye 4 kilometre uzaklıktaki arazide hayvanları otlarken buldu. 49 küçükbaş hayvanın tamamı sahibi Kamil Şenavcu\'ya teslim edildi. Çok sevinen ve jandarmalara teşekkür eden Kamil Şenavcu, \"Akşam eve geldiğimde ağıla yöneldim. Ağılın kapısının açık olduğunu ve hayvanların yerinde olmadığını gördüm. Jandarma ekiplerinden yardım istedim. Jandarma da sağ olsun ilgilendi. 5 saatlik arama çalışmaları sonucunda hayvanlarımın tamamı bulundu\" dedi.