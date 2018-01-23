(Görüntülü Haber)Kasiyer genç kızın kurduğu ileri sürülen dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Haber- Kamera Tolga YANIK KONYA DHA))KONYA\'da bir kafede 2 müşterinin kredi kartını kopyalayıp 6 bin lira dolandıran şebekenin lideri, kafede kasiyer olarak çalışan Gülsün Yaşar (20) ile işletme müdürü Ali Aydemir (26) olduğu ortaya çıktı. 2 şebeke lideriyle birlikte gözaltına alınan toplam 7 kişi tutuklanırken, şebekenin Ukrayna?dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazıyla 69 adet kredi kartını kopyaladığı saptandı. Polis, kredi kartlarının nerelerde kopyalandığı ve ne kadar para çekildiğini tespit etmek için çalışmasını sürdürüyor. Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne geçen 13 Ocak günü gelen iki kişi, bankamatik ve kredi kartları kullanılarak 6 bin lira paralarının çekildiğini ve dolandırıldıklarını belirtti. Mağdurların kart ekstrelerini inceleyen siber suçlar polisi, mağdurların kartlarını son olarak merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede kullandıklarını belirledi. İncelemelerini derinleştiren polis, kafeye baskın yaptı. İşyerinin güvenlik kameralarını ve kullanılan pos cihazlarını inceleme altına alan polis, kasiyer Gülsün Yaşar\'ın müşterilerin kartlarını iki farklı pos cihazından geçirerek kart bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Gülsün Yaşar\'ın yapılan üst aramasında ise 9 müşterinin kopyalanan kredi kartı slipi bulundu. İŞLETME MÜDÜRÜ İLE ORTAK YAPMIŞLAR Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen Gülsün Yaşar, suçunu itiraf ederek, dolandırıcılık işini işletme müdürü Ali Aydemir (26) ile ortak olarak yaptıklarını söyledi. Yaşar, müşterilerin kartlarını, işyerinin post cihazı bozuk çekmiyor diyerek, kopyalama yaptıkları post cihazını kullandığını da itiraf etti. Tüm şebekeyi deşifre eden Yaşar\'ın ifadeleri doğrultusunda işletme müdürü Ali Aydemir ile Harun Altunel (22), Sami Koyuncu (22), Mesut Koyuncu (23), Şevket İlhan (20) ve Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi\'nde saklanan Abdil Demirbaş?ı (19) gözaltına alındı. KART KOPYALAMA CİHAZINI UKRAYNA\'DAN GETİRMİŞLER Dolandırıcılıkta kullanılan malzemelerin Abdil Demirbaş tarafından saklanıldığını da ortaya çıkaran polis, şüphelinin malzemelerin bulunduğu çantayı bir menfeze sakladığını tespit etti. Menfezde bulunan çanta içerisinde, dolandırılan kişilerin kopyalanan kart numaralarının bulunduğu bilgisayar, bankamatik aparatı, hızlı yapıştırıcı, Ukrayna?dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazı ile kopyalanmış 69 kredi kartı ele geçirildi. Ele geçirilen bilgisayar ve kart bilgilerini de inceleyen polis, farklı işyerlerinde kullanılan post cihazlarını da tespit etmek için çalışma başlattı. KARTI NASIL ÇEKECEĞİNİ TARİF ETMİŞLER Gülsün Yaşar\'ın cep telefonunu da inceleyen polis, telefonda bulunan bir görüntüyü de incelemeye aldı. Görüntülerde, bankamatiklerden parayı çeken ve elinde gül dövmesi bulunan Şevket İlhan\'ın, Gülsün Yaşar\'a kartı nasıl kopyalanacağını anlatması dikkat çekiyor. Polis, paraları Şevket İlhan ile Abdil Demirbaş\'ın çektiğini de belirledi. \'NE GÜZEL ÇIKTIN, İŞTE BAK\' Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülsün Yaşar, gazetecilerin yüzünü çekmemesi için montunun kapüşonuyla yüzünü örttü. İki şüpheli ise gazetecilerin görüntü aldığı sırada birbirlerine, Ne güzel çıktın, işte bak. Herkes gazeteye çıkmak ister demesi dikkat çekti. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.