(Görüntülü Haber)KARLA KAPLI GÖLCÜK'E ZİYARETÇİ AKINI

Haber-Kamera Murat KÜÇÜKBOLU, (DHA)BOLU Gölcük Tabiat Parkı\'nda buz tutan göl ve karla kaplı çam ormanları güzelliğiyle büyüledi. Sömestir, hafta sonu ve güzel havayı fırsat bilenler tabiat parkına akın etti. Çam ormanları arasında manzarasıyla büyüleyen Gölcük Tabiat Parkı, sömestir tatilinde doldu taştı. Bolu\'nun yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler Gölcük\'e akın etti. Güzel havanın da etkisini göstermesini fırsat bilen ziyaretçiler, göl çevresindeki piknik alanlarında bulunan tüm masaları doldurdu. Bazı tatilciler göl çevresinde kiralanan golf arabalarıyla gezintiye çıkarken, bazıları da yürüyerek doğanın keyfini çıkardı. Buz tutan göl ve karla kaplı çam ormanları güzelliğiyle tatilcileri büyüledi. Ziyaretçiler, göl etrafına konulan tabelalarla göl yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıldı. Tatilciler, Gölcük\'ün muhteşem manzarasını arkalarına alarak fotoğraf çekildi.