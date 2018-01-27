T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)KARLA KAPLI GÖLCÜK'E ZİYARETÇİ AKINI

Haber-Kamera Murat KÜÇÜKBOLU, (DHA)BOLU Gölcük Tabiat Parkı'nda buz tutan göl ve karla kaplı çam ormanları güzelliğiyle büyüledi

27 Ocak 2018 20:20

Haber-Kamera Murat KÜÇÜKBOLU, (DHA)BOLU Gölcük Tabiat Parkı\'nda buz tutan göl ve karla kaplı çam ormanları güzelliğiyle büyüledi. Sömestir, hafta sonu ve güzel havayı fırsat bilenler tabiat parkına akın etti. Çam ormanları arasında manzarasıyla büyüleyen Gölcük Tabiat Parkı, sömestir tatilinde doldu taştı. Bolu\'nun yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler Gölcük\'e akın etti. Güzel havanın da etkisini göstermesini fırsat bilen ziyaretçiler, göl çevresindeki piknik alanlarında bulunan tüm masaları doldurdu. Bazı tatilciler göl çevresinde kiralanan golf arabalarıyla gezintiye çıkarken, bazıları da yürüyerek doğanın keyfini çıkardı. Buz tutan göl ve karla kaplı çam ormanları güzelliğiyle tatilcileri büyüledi. Ziyaretçiler, göl etrafına konulan tabelalarla göl yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıldı. Tatilciler, Gölcük\'ün muhteşem manzarasını arkalarına alarak fotoğraf çekildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLU Gölcük Tabiat ParkıSömestirGölcük Tabiat ParkıBoluGölcükGüzelBazıBuzZiyaretçilerTatilciler Gölcük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24