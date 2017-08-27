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(Görüntülü Haber)Karadeniz'in lezzetleri Hamsili Ekmek ve Laz böreğinin en iyisi seçildi

Haber - Kamera : ARTVİN (DHA) Artvin?de Arhavi Kültür ve Sanat festivalinde yarım asıra yaklaşılırken Karadeniz?in vazgeçilmez tadı olan Hamsili Ekmek ve Laz böreği için özel bir yarışma yapıldı

27 Ağustos 2017 14:25

Haber - Kamera : ARTVİN (DHA) Artvin?de Arhavi Kültür ve Sanat festivalinde yarım asıra yaklaşılırken Karadeniz?in vazgeçilmez tadı olan Hamsili Ekmek ve Laz böreği için özel bir yarışma yapıldı. Karadeniz?in vazgeçilmez lezzeti olan Laz böreği ve Hamsili ekmek yarışması bir de ödüllü olunca Doğu Karedeniz?in marifetli kadınları tepsilerce börek ve hamsili ekmekleri jürinin önüne yığdılar. Arhavili laz kadınlarının yarıştığı organizasyon öncesinde yurt dışından gelen misafir ekiplerin dans gösterileri yarışmacılara adeta moral oldu. 45?incisi düzenlenen Arhavi Kültür ve Sanat festivalindeki yemek yarışmasında börekler birbirinden lezzetli olunca juri bir hayli zorlandı. Yaklaşık 100 tepsi laz böreği ve hamsili ekmek birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Hamsili ekmeğin tarifini veren Arhavili bir yarışmacı bayan böreğin hamsiyle buluşmasının püf noktalarını ince ayrıntılarına kadar anlattı. Arhavi Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada vatandaşlara hamsili ekmek ve laz böreği dağıtıldı. Juri arasında tadımcı olarak görevli olan ünlü tiyatrocu ve sinema sanatçısı Hakan Bilgin de memleketi Arhavi?deki organizasyonda yer aldı. Hamsili Ekmeğin birincisi Selda Kavaklı olurken Laz böreğinin birincisi ise Kevser Numanoğlu oldu. Yarışmada dereceye girenlere altın ödülü ile mükafatlandırıldı? Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu ise ?Arhavili kadınlar tarlada olduğu gibi mutfakta da ne kadar usta olduklarını bir kez daha gösterdiler? diye konuştu.

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