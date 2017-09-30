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(Görüntülü Haber)Karacabey'de 400 polisle huzur operasyonu

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Karacabey İlçesi’nde 400 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi

30 Eylül 2017 12:38

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Karacabey İlçesi’nde 400 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Karacabey İlçesi’nde Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı 400 polisle huzur operasyonu düzenlendi. Narkotik köpeği Alfa’nın da kullanıldığı uygulamada şüpheli kişilerin GBT sorgusu yapıldı, araçlar arandı. İl Emniyet Müdürü Osman Ak ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. İl Emniyet Müdürü Osman Ak, \"Memleketimizi bu uyuşturucu illetinden ve satıcılardan kurtaracağız. Bizler sokakta sizlerde bizim yanımızda olduğunuz müddetçe başarılı oluruz, operasyonlar uyuşturucu bitene kadar devam edecek Düşmana korku, dosta güven vereceğiz. Dostlar için buradayız. \"dedi. Vatandaşlar ile birlikte Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'a teşekkür ederek “ Uyuşturucu illetinden sadece polisiye tedbirlerle mücadele etmenin mümkün olmadığını biliyoruz birlikte hareket edip bu illetten gençlerimizi kurtaracağız” dedi.

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