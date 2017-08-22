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(Görüntülü Haber)'Karabaş', arazide ölen sahibinin yerini gösterdi

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Gemerek İlçesi'nde yaylada bulunan hayvanlarını almak için evden ayrılan 71 yaşındaki Bezmi Durkut, ormanlık alanda kalp krizi geçirerek öldü

22 Ağustos 2017 20:15

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ın Gemerek İlçesi\'nde yaylada bulunan hayvanlarını almak için evden ayrılan 71 yaşındaki Bezmi Durkut, ormanlık alanda kalp krizi geçirerek öldü. Yakınları ve jandarma tarafından arazide uzun süre bulunamayan Durkut\'un yerini görevlilere kangal cinsi köpeği \'Karabaş\' gösterdi.

Gemerek ilçesine bağlı Sızır Beldesi\'nde yaşayan Bezmi Durkut, dün saat 18.00 sıralarında yaylada bulunan hayvanları almak için yanına \'Kangal\' cinsi köpeği karabaşı da alarak evden ayrıldı. Durkut\'un hava kararmasına rağmen dönmemesi üzerine  yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ile birlikte yayla yolu üzerindeki ormanlık alanda yapılan aramada Durkut\'un izine rastlanmadı. Saat 22.00 sıralarında Durkut\'un köpeği \'Karabaş\' arama yapanlar arasında bulunan Bezmi Durkut\'un kardeşi Ekrem Durkut\'un çağırması üzerine koşarak yanına geldi. Karabaş, iddiaya göre yaptığı hareketlerle arama yapan ekipleri Durkut\'un cesedinin bulunduğu bölgeye yönlendirerek bulunmasını sağladı. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bezmi Durkut\'un cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan otopside Durkut\'un kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Otopsi işleminin ardından cenaze toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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