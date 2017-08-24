T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber)Kapari bitkisi geçim kaynağı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde kapari bitkisi gelir kaynağı oldu

24 Ağustos 2017 14:15

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde kapari bitkisi gelir kaynağı oldu. Doğada kendiliğinden yetişen kapari bitkisinin kilosu 10 liraya satılıyor. Evliya Çelebi\'nin \'Seyahatnamesi\'nde \'Gebre\' olarak adlandırdığı ve \'çok faydalı\' dediği kapari bitkisi, Gazipaşa\'nın sahil kesiminden başlayıp 700 rakımdaki bölgelerde doğal ortamda yetişiyor. Bazı çiftçiler zararlı olduğu gerekçesiyle arazilerinden bu bitkiyi sökerken, bazıları kapari sayesinde önemli ekonomik gelir elde ediyor. Toplandıktan sonra tuzlanıp bir kavanoza konulan ve turşusu yapılan kaparinin kilosu 10 liraya, turşusu ise 20 liraya satılıyor. Kapari bitkisinin meyveleri tomurcuk halindeyken değerlendirilmeye başlıyor. Gazipaşa\'da kapari hasadı haziran ayında başlayıp temmuz sonuna kadar sürüyor. Bitkinin tomurcukları, meyvesi ve yaprağından turşu yapılıyor. Kapari ilaç, kozmetik ve boya sanayinde de kullanılıyor. \"KİLOSUNU 10 LİRADAN ALIYORUM\" Doğanca Mahallesi\'nde oturan Tamer Aksoy, kapari bitkisini kendisinin de topladığını, vatandaşın topladığını ise kilosunu 10 liradan alarak turşusunu yapıp 20 liradan bazı iş yerlerine sattığını söyledi. Aksoy, \"Akdeniz\'de yetişen bir bitki. Sıcak ve kurak bölgelerde yetişiyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği bilinen bir bitki\" dedi. \"SEZONDA 15 BİN LİRA KAZANIYORUM\" Kaparinin başka bölgelerde bahçesinin kurulduğunu ve gelir kapısı haline getirildiğini vurgulayan Aksoy, \"Bizim bölgede henüz bahçeleşme yok. Bu bitkinin geliri iyi, masrafsız, doğada kendiliğinden yetişen bir bitki. Sezonda 1- 1.5 ton meyve toplayıp turşusunu kurup satıyorum. Turşusuna bir hayli talep var. Herkese toplamasını öneriyorum. Ekonomilerine katkı sağlamalarını ve şifa niyetine kendilerinin de tüketmelerini tavsiye edebilirim. Bitki dikenli olduğu için hasadı biraz zahmetli ama iyi gelir elde edilebilir. Ben de sezonda 15 bin lira kazanıyorum ve geçimimi bu şekilde sağlıyorum\" diye konuştu. BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR Kapari bitkisinin MS hastalığı başta olmak üzere, kabızlık, idrar sorunları, cinsel gücü artırma, balgam söktürücü, solucan düşürücü, ağrı kesici, romatizma, felç, iskorbüt hastalığı, kan bozuklukları, gut hastalığı, hemoroit, kalça rahatsızlıkları, dalak büyümesi, adet düzenleyici, diş ağrıları ve karaciğer fonksiyonlarını düzenleyici faydaları olduğu biliniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yücel BULUTGAZİPAŞAAntalya DHA ANTALYA GazipaşaDoğadaEvliyaGazipaşaBazıToplandıktanKapariBitkininLİRADAN ALIYORUM" Doğanca MahallesiTamer AksoyAksoySıcakBirçokBİN LİRA KAZANIYORUM" KaparininBuSezonda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24