(Görüntülü Haber)Kanser hastası annesine moral için hastanede evlendiler

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da kanser hastalığı nedeniyle Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören 55 yaşındaki Ayla Sakar\'a, kızı Evra Sakar, nişanlısı Gökhan Akgün nikah sürprizi organisazyonu yaptı. Genç çift, düğünlerine katılamayacağı için çok üzüldüğünü bildikleri Ayla Sakar\'ın moralini yüksek tutması için nikah memuru ve şahitlerle birlikte Ayla Sakar\'ın tedavci gördüğü odada dünya evine girdi. Yalova Devlet Hastanesi\'nde meme kanseri teşhisiyle üç haftadır tedavi altında olan Ayla Sakar\'a kızı Evra Sakar (30) ve damadı Gökhan Akgün (30), hastane yönetiminden izin alarak sürpriz evlilik töreni gerçekleştirdi. Doktorların bu tür hastaların moralinin yüksek tutulması gerektiğini söylemeleri üzerine nişanli gençler, daha önceden günü belirlenen nikahlarına katılamayacağı gerekçesiyle böyle bir organizasyon düzenledi. Anne Sakar tedavi gördüğü odasında karşısında bir anda gelinliği ile kızı ve damadıyla birlikte nikah memurunu görünce çok şaşırdı. Böyle bir girişimden oldukça mutlu olduğunu belirten anne Sakar, kızı ve damadına teşekkür eti. Yalova Belediyesi Evlendirme Memuru İsmail Duran’ın kıydığı nikâhla evlenen çiftte evlilik cüzdanları Evra Sakar’ın annesinin isteğiyle aynı anda verildi. Törende nikah memuru, gelin, damat ve şahitler de maske taktı. Evra Sakar, annesine moral vermek amacıyla hastane yönetiminden de izin alarak böyle bir töreni gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Gazetecilere açıklamada bulunan gelin Evra Sakar, “Annem hastanede olduğu için ona moral olsun diye böyle bir şey düzenledik. Herkes çok sevindi. Şu anda gördünüz, nasıl güzel ve mutlu olduğunu. Amacımıza ulaştık gibi” dedi. Damat Gökhan Akgün ise, “Bu hastalıkta moralin çok önemli olduğunu yaşayarak öğrendik. Kimseye Allah vermesin. İnşallah bir nebze de olsa iyileşmesine faydamız olacaksa bu yapılmalıydı. Biz de yaptık. İnşallah toparlayacağız bu da ona moral olacak” diye konuştu. Ayla Sakar’ın eşi emekli öğretmen Sacettin Sakar ise eşine 2003 yılında meme kanseri teşhisinin konulduğunu ve 2003 yılından bu yana eşinin tedavi gördüğünü söyledi. Eşinin 23 gündür de Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu söyleyen Sakar, “Biz 2003 yılından beri tedavilerini aksatmadan devam ediyorduk. Bu hemen hemen 15 yılı buldu. Son günlerde enfeksiyon aldığı için durumu ağırlaştı. Bu ağırlaşma neticesinde 23 gündür Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte. Durumun belki kritik olacağını düşünerek nişanlı kızımızın evlenmesi süresi gelmeden nikâh törenlerini hastanemizde yapmak istedik” dedi. Öte yandan çifti, dost ve akrabaları da bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.