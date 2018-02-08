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(Görüntülü Haber)Kamyonun brandayla örtülü kasasından 177 kaçak çıktı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da sürücsünün kontrol noktasını fark edince kaçmaya çalıştığı ve kısa süreli takibin ardından durdurulan kamyonun brandayla örtülü kasasından, 177 kaçak çıktı

08 Şubat 2018 15:22

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da sürücsünün kontrol noktasını fark edince kaçmaya çalıştığı ve kısa süreli takibin ardından durdurulan kamyonun brandayla örtülü kasasından, 177 kaçak çıktı. Erzincan-Erzurum karayolunda. sürücüsü polis kontrol noktasını fark eden kamyonunun Akyazı Kavşağı’ndan dönüp havaalanı istikametine gittiği belirlendi. Kamyon, kısa süreli takibin ardından durduruldu. Nevzat S.\'nin (52) kullandığı araçta arama yapıldı. Brandayı kaldıran polis ekipleri, ahşap ve demir direklerle iki kat haline getirilen kasada, kaçaklarla karşılaştı. Polis kontrol noktasına getirilen kamyondan indirilen Afgan ve Pakistan uyruklu, 3’ü çocuk, 4’ü kadın, toplam 177 kaçak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Nevzat S. ise emniyete götürüldü.

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