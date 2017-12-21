(Görüntülü Haber)Kampüse alınmayan şoförler açlık grevinde

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta, Üniversite- Bülbül Mahallesi hattında çalışan 7 özel halk otobüsünün şoförü, ellerinde meclis ve mahkeme kararına olmasına rağmen üniversite kapılarının açılmaması nedeniyle açlık grevi başlattı. Kars Belediye Meclisi 4 Ağustos 2008 tarihli kararında Kafkas Üniversitesi Kampüsü\'nü de kapsayan güzergah belirledi. Meclis kararına rağmen otobüs şoförleri iddiaya göre yıllarca bu güzergah hattını kullanamadı. 2016\'da yeniden belediyeye başvuran şoförler bu güzergahı kullanabilmeleri için yeniden meclis kararı çıkarttı. Karar sonrası Fen Edebiyat Fakültesi hattında başka güzergahtan üniversite kampüsü ve hastanesine yolcu taşıyan şoförler, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi\'ne başvurarak diğer meslektaşlarının menfaat ihlali yaptıklarını belirterek yürütmenin durdurulmasını istedi. Erzurum 2\'nci İdare Mahkemesi 29 Aralık 2016\'da verdiği kararında şoförlerin bu isteğini reddererek meclis kararın uygulanmasını istedi. Bölge İdare Mahkemesi ve meclis kararlarına rağmen 7 otobüs şoförü Bülbül Mahallesi hattını bir türlü kullanamayınca açlık grevine başladı. Fen Edebiyat Fakültesi hattında çalışan arkadaşlarının ellerinde meclis kararı almadan üniversite yolcu taşımasından yakınan şoförler haklarının ihlal edildiğini söyledi. Bülbül Mahallesinin şehir merkezine çok yakın mesafede olması nedeniyle kimsenin araçlarına binmediğini belirten şoförlerden İlyas Bağ, şöyle dedi: \"Bu bir imdat çağrısıdır. Elimizde meclis ve mahkeme kararı olmasına rağmen Kafkas Ünivesitesi, içindeki araştırma hastanesinin kapıları bize açılmıyor. Belediye rektörlüğü, rektörlük de belediyeyi sorumlu tutuyor. Belediye araçlarımızı büyütmemizi istedi. Biz de büyüttük, 100 bin lira borç ettik. Buna rağmen hastaneye yolcu taşıyamıyoruz. Masraf edip araçlarımızı büyüttüğümüz halde çalışamadığımız için borçlarımızı ödeyemez duruma geldik.\" Güzergah kapısının bir an önce açılmasını isteyen şoför Mehmet Yılmaz ise \"Hepimiz borç altına girerek sıfır araçlar aldık. Belediye ve rektör sürekli birbirlerine yönlendiriyorlar. Biz kime gideceğimizi bilmiyoruz. Elimizde mahkeme kararı olmasına rağmen hastanenin kapısını açmıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım gidecek kapımız yok lütfen bu sorunumuzu çözsünler. Diğer güzergahtan çalışan şoförler meclis kararı olmamasına rağmen yolcu taşıyabiliyor, biz mağdur ediliyoruz\" dedi. İşçiler sorunları çözülünceye kadar Cumhuriyet Meydanı\'nda grevlerini sürdüreceklerini bildirdi.