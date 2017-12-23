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Politika

(Görüntülü Haber)Kahta'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Mahir ALAN- Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta İlçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

23 Aralık 2017 20:35

Mahir ALAN- Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. 26 yaşındaki Mehmet Sait Kutan yönetimindeki 31 VD 940 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi kavşağında 51 yaşındaki Necla Üstün yönetimindeki 02 FS 256 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan; İbrahim Halil Tosun, Nurgül Kızılay, Yusuf Özmen, Pınar Ertaş, Öznur Çetinkaya ve Zeynep Çetinkaya yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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