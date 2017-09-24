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(Görüntülü Haber)Kafeteryada silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, kafeteryada karşılayan iki grup arasında çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralanan 37 yaşındaki Mahmut Meydan öldü, 27 yaşındaki Turgay Kırmızıgül ise yaralandı

24 Eylül 2017 12:40

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, kafeteryada karşılayan iki grup arasında çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralanan 37 yaşındaki Mahmut Meydan öldü, 27 yaşındaki Turgay Kırmızıgül ise yaralandı. Olay, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi\'nde meydana geldi. Gölebatmaz Caddesi\'ndeki bir kafeteryada karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Mahmut Meydan ve Turgay Kırmızıgül yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Meydan, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Meydan\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde delil toplayan polis kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı.

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