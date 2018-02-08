(Görüntülü Haber)Kadın Güreş Milli Takımı'ndan Afrin'deki Mehmetçik'e dualarla destek

Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA) - YALOVA’da kampta bulunan Kadın Güreş Milli Takımı, Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdüren Mehmetçik’e dualarla destek oldu. Yalova’da 90. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programda Milli Kadın Güreşçiler, şehit olan Mehmetçik’e dua etti. Programa Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Metin Kaplan, Yalova Müftüsü Turgut Açari, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Özgür ile kadın güreşçiler katıldı. Milli güreşçiler üzerinde \"Kalbimizle duamızla Mehmetçik’in yanındayız\" pankartı açtı. Burada kısa bir konuşma yapan Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Metin Kaplan, etkinliğin Ankara Elmadağ’da kampta olan Serbest Güreş Milli Takımı ile aynı anda yapıldığını söyledi. Kaplan, \"Şu anda ülkemizde Suriye sınırlarımızda biliyorsunuz askerimiz Özgür Suriye Ordusu ile beraber teröristlere karşı mücadele veriyor. Bu programın amacı da askerimize destek ve şehitlerimizi anmak için yapıyoruz\" dedi. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Turgut Açari Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan askerler için dua okudu. Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ise \"Buradaki asıl hedefimiz, amacımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yapmış oldukları mücadelede devletimizin yanında olduğunu ve onlara destek olmak amacıyla hep birlikte Milli Takım olarak yanlarındayız demek istedik\" şeklinde konuştu. Türkiye’yi 50 kilogramda temsil eden Evin Demirhan, \"Bugün burada Afrin’de operasyonda şehit düşen askerlerimizi anmak için buradaydık. Şu anda operasyona devam eden askerlerimize destek için buradayız. Bizler de az da olsa vatanımız ve bayrağımız için mücadele ediyoruz ve bunun nasıl bir duygu olduğunu biliyoruz. O yüzden burada şehit düşen bütün askerlerin ailesine baş sağlığı diliyorum ve orada mücadele eden askerlerimize de Allah kolaylık versin, yardımcıları olsun inşallah\" dedi. Milli sporcu Buse Tosun ise \"Afrin’de şehit olan askerlerimize baş sağlığı diliyorum. Türkiye’nin başı sağ olsun diyorum. Türkiye’yi hiçbir zaman bölemeyecekler, böldürtmeyeceğiz. Allah ordumuza güç kuvvet versin\" diye konuştu. Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Yasemin Adar ise \"Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı Operasyonu 19’uncu gününde. Mehmetçiklerimizi buradan destekliyoruz ve şehit olan Mehmetçiklerimize başsağlığı diler, gazilerimize de acil şifalar diliyorum\" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Açıklamalar -Dualar -Genel detaylar