T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı piyasa değeri 300 bin TL olan 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi

08 Ekim 2017 15:02

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı piyasa değeri 300 bin TL olan 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, aldığı ihbar üzerine Bakırköy\'de bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada yurtdışından Türkiye\'ye sokulduğu belirlenen ve piyasa değeri 300 bin TL olan 11 kilo uyuşturucu maddesi (Skunk) ele geçirdi. ÖZEL VAKKUMLU POŞETLERDE Şüphelilerin, uyuşturucuyu koku yaymaması ve dedektör köpeklere yakalanmaması için özel vakumlu poşetlere koydukları, alüminyum folyo ile de sardıkları ortaya çıktı. Aramalarda 1 adet 9 mm çapında tabanca da ele geçiren ekipler, evde bulunan 3 kişiyi de gözaltına aldı. 3 KİŞİ TUTUKLANDI Şüphelilerden Arnavutluk vatandaşı S.A.\'nın, Türk vatandaşı olan diğer şüphelilerle sosyal medya üzerinden tanışarak irtibata geçtiği kaydedildi. Şüpheliler, S.A., B.A., ve H.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli firari A.E.\'nin de yakalama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİSTANBUL DHAJandarma KomutanlığıTLBakırköyEvdeTürkiyeSkunkVAKKUMLU POŞETLERDEAramalardaKİŞİ TUTUKLANDI Şüphelilerden ArnavutlukTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24