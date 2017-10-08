(Görüntülü Haber)Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı piyasa değeri 300 bin TL olan 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, aldığı ihbar üzerine Bakırköy\'de bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada yurtdışından Türkiye\'ye sokulduğu belirlenen ve piyasa değeri 300 bin TL olan 11 kilo uyuşturucu maddesi (Skunk) ele geçirdi. ÖZEL VAKKUMLU POŞETLERDE Şüphelilerin, uyuşturucuyu koku yaymaması ve dedektör köpeklere yakalanmaması için özel vakumlu poşetlere koydukları, alüminyum folyo ile de sardıkları ortaya çıktı. Aramalarda 1 adet 9 mm çapında tabanca da ele geçiren ekipler, evde bulunan 3 kişiyi de gözaltına aldı. 3 KİŞİ TUTUKLANDI Şüphelilerden Arnavutluk vatandaşı S.A.\'nın, Türk vatandaşı olan diğer şüphelilerle sosyal medya üzerinden tanışarak irtibata geçtiği kaydedildi. Şüpheliler, S.A., B.A., ve H.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli firari A.E.\'nin de yakalama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.