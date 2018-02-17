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(Görüntülü Haber)İzmir'de kaza

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, önce başka bir otomobile, ardından da park halindeki hafif ticari araca çarptı

17 Şubat 2018 12:52

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, önce başka bir otomobile, ardından da park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Seyfi Demirsoy Caddesi\'nde meydana geldi. Ufuk Mahallesi\'nden Menderes Caddesi yönüne giden Erhan Akyol (26) yönetimindeki 35 CNP 67 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan İbrahim Karaman (42) yönetimindeki 35 EKF 57 plakalı otomobile çarpıp, önce park halindeki 35 DD 6603 plakalı hafif ticari araca, ardından da bir kitabevinin camekanına çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından kaçan, alkollü olduğu öne sürülen Erhan Akyol, polis tarafından kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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