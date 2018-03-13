(Görüntülü Haber)İzmir'de geniş katılımlı 3 günlük afet tatbikatı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, İzmir Valiliği koordinatörlüğünde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan \'Bölgesel Düzey 2018 Masabaşı ve Saha Tatbikatı\' başladı. İzmir Valiliği koordinatörlüğünde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, 3 gün sürmesi planlanan \'Bölgesel Düzey 2018 Masabaşı ve Saha Tatbikatı\' başladı. Tatbikat öncesinde, İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Özgür Nohut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire Başkanı İrfan Keskin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, vali yardımcıları ve kamu kurum yöneticileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmada, \"Afetler nerede, ne zaman, nasıl, ne tür meydana geleceği bilinemeyen ve önceden tahmin edilemeyen olaylardır. Bu nedenle insanlar afetlere çoğu zaman hazırlıksız yakalanmış, ülkemiz can ve mal kaybı vermiştir. Hem ülkemiz hem de ilimiz jeolojik yapısı, coğrafi ve iklim özellikleri dolayısıyla deprem, sel ve buna benzer afetlere maruz kalmıştır. Afetlerde can ve mal kaybını en aza indirgemek için nasıl organize olunacağını önceden planlamak gerekiyor. İlimizde afetlere karşı hazırlıklı olunması, hızlı etkili ve kurtarmanın tek elden yürütülmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlanmıştır\" dedi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, toplantıda yaptığı sunumda, İzmir ve çevre illerini etkilemesi muhtemel afetler ve bunlara alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin de afet yönetiminin tüm aşamalarının elektronik ortamda takip edilip, yönetilmesini sağlayan AYDES sistemini tanıttı. KOKUYA DUYARLI KÖPEKLER DE TATBİKATA KATILDI Yapılan toplantının ardından tatbikatın yapılacağı alana geçildi. İzmir\'deki afet zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili kurtarma çalışması yapılması, ilk yardım, geçici barınma ve yeniden inşaa faaliyetlerinin yürütülmesi için hazırlanan ve 26 yerel düzeydeki hizmet ve yardım grubunun da içinde yer aldığı afet senaryosu gerçekleştirildi. 363 kişinin katıldığı ve 96 araç-ekipmanın kullanıldığı tatbikatta, enkazda arama ve kurtarma faaliyetleri, güvenlik ve asayişin sağlanması, sağlık müdahaleleri, fabrikada kimyasal gaz sızıntısı sonrası afetzedelere müdahale, araç yangınına müdahale, trafik kazasına müdahale, enkazın kaldırılması ve buna yönelik teknik desteğin sağlanması, su borusu patlaması, elektrik ve doğalgaz kaçağına müdahale, afetzedelerin barınma ihtiyacının giderilmesine yönelik çadırkent kurulması, haberleşmenin sağlanması, cenazelerin soğuk hava depolarına nakledilmesi, hasarlı yapıların hasar tespitinin yapılması ve afetzedelere psikososyal destek verilmesi gibi olaylar yer aldı. Kokuya duyarlı köpeklerin de yer aldığı tatbikata, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı, 3\'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı\'ndan bir helikopter de keşif uçuşu ve enkazdan yaralı alınması konusunda destek sağladı. Ayrıca tatbikat senaryosu kapsamında, il genelindeki 2 bin 9 resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 633 bin 983 öğrencinin eşzamanlı olarak tahliyesi de, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.