(Görüntülü Haber)İstanbul’daki kazada ölen üniversiteli Merve, Tokat’ta toprağa verildi

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- İSTANBUL’da trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Merve Oruç\'un cenazesi, memleketi Tokat’ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde 2 gün önce meydana geldi. Altan D. yönetimindeki 34 KJ 0690 plakalı otomobil, otoyolda bulunan Orhan G. yönetimindeki 34 VJ 0207 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Altan D. gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, aynı araçta bulunan üniversite öğrencileri Merve Oruç ve Ezgi Teomete yaşamlarını yitirdi. Merve Oruç’un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İkitelli Cemevi\'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası memleketi Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Saraykışla köyüne getirildi. TABUTUNUN ÜSTÜNE GELİN DUVAĞI ÖRTÜLDÜ Veli ve Nargül Oruç çiftinin ilk çocukları olan, İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencisi Merve Oruç’un cenazesi Saraykışla köyü Hüseyin Evliya Cemevine getirildi. Cemevi önüne getirilen Merve Oruç’un tabutunun üzerine beyaz gelin duvağı örtüldü. Cemevi önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından genç kızın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Oruç’un yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.