(Görüntülü Haber)Işın Çelebi: Bölgesel savaşlar biterse dünyada açlık ve yoksulluk azalır

İSTANBUL, (DHA)- TEKNOLOJİK gelişmelerin ve dijitalleşmenin pozitif yanları olduğu kadar negatif yanları olduğunu da söyleyen Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Işın Çelebi son 10 yılda silah endüstrisinin ticaret hacminin 1 trilyon dolardan 1.7 trilyon dolara çıktığını söyledi. Bu nedenle bölgesel savaşların sona ermediğini belirten Çelebi, \"Bu savaşlar biterse dünyada açlık ve yoksulluk adına olan problemler de azalır\" dedi. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Işın Çelebi, globalleşmenin getirdiği sorunlardan yaşanan savaşların nedenlerine, dünyada değişen güç dengesinden dijitalleşmenin getirdiği sorunlara kadar pek çok konuyu ele aldığı son kitabı \"Dünyanın Şu Haline Bak\"ı anlattı. Üç yılda yazdığı kitabı için 30 ülke dolaştığını söyleyen Çelebi, bu seyahatler kapsamında Çin ve Hindistan\'a 2 kez gittiğini belirtti. \"ÇİN 550 MİLYAR DOLAR, ABD İSE 150 MİLYAR DOLAR TEKNOLOJİ İHRACATI YAPIYOR\" Dünyada ekonomik güç merkezinin Doğu Asya\'ya kaydığını ifade eden Çelebi, \"Çin ve Hindistan\'ın gelişmesi ve teknoloji üretimleri çok hızlı. Örneğin ABD yılda 150 milyar dolar civarında, Almanya 180 milyar dolar Çin ise 550 milyar dolar teknoloji ihracatı yapıyor. Çin\'in gayrisafi yurtiçi hasılası 12 trilyon dolar, ABD\'de bu rakam 18 trilyon dolar. Çin bu rakama geriden gelip ulaştı\" dedi. \"SİLAH ENDÜSTRİSİNİN TİCARET HACMİ 10 YILDA 700 MİLYAR DOLAR ARTTI\" Teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin pozitif yanları olduğu gibi negatif yanları olduğunu da söyleyen Çelebi, \"Aynı dijitalleşme ve sanayileşme silah endüstrisinin gelişmesine de neden oluyor. Silah endüstrisinin ticaret hacmi son 10 yılda 1 trilyon dolardan 1.7 trilyon dolara çıkmış görünüyor. Bu yüzden de bölgesel savaşlar devam ediyor. Bunları dünyanın oturup konuşması, tartışması lazım. Bölgesel savaşlar biterse dünyada açlık ve yoksulluk adına olan problemler de azalabilir\" diye konuştu. \"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, CİNSİYET AYRIMCILIĞI GLOBALLEŞMENİN GETİRDİĞİ SORUNLAR\" Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda belirlediği 17 alana da değinen Çelebi, \"Açlığa ve yoksulluğa son, sağlıklı yaşam, eğitimde eşitlik bu konulardan bazıları. Ama bunların yanı sıra iklim değişikliği ile çevre sorunlarının, cinsiyet ayrımcılığının olduğunu görüyoruz. Bu tip konular bence globalleşmenin getirdiği sorunlar. Bölgesel savaşlar sona erse silah endüstrisine ayrılan 1 trilyon dolardan fazla para bu sorunların çözümünde kullanılsa dünya daha mutlu bir yaşama kavuşur\" dedi. \"TÜRKİYE DÖVİZ PROBLEMİNİ ÇÖZMELİ \" Türkiye\'nin son 10 yılda 10 tane seçim yapmış ve şimdi de yenisine hazırlanan bir ülke olduğunu dile getiren Çelebi,\"Bu her seneye bir seçim demek ve bu durum Türk ekonomisinin gelişimiyle ilgili sorunları beraberinde getiriyor. Ekonomi büyüyor, pozitif yanlar var ancak problemler de var. Bu süreçte döviz problem haline gelmeye başladı, dış ticaret açığı artıyor. Bu durum cari işlemler açığını etkiliyor ve dövizi kıt bir faktör haline getiriyor, bu da kurlara baskı yapıyor. Türkiye\'nin 1950\'den bu yana süren problemine kalıcı çözüm getirmek için bazı yapısal değişiklikler yapmak lazım. Kitapta bunları ayrıntılı bir şekilde anlattım\" diye konuştu. (FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ)