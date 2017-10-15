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Spor

(Görüntülü Haber)Ironman 70.3 Turkey 2017 yarışları tamamlandı

HABER- KAMERA Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)Antalya'nın Serik İlçesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ironman 70

15 Ekim 2017 18:16

HABER- KAMERA Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Ironman 70.3 Turkey 2017 yarışlarının sona erdi. 55 ülkeden 1375 sporcu 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan etabı ilk sırada tamamlamak için mücadele etti. Yarışta, erkeklerde Güney Afrika\'dan Jeren Seegers 4 saat 6 dakika 52 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Rus Sergey Khazov 4 saat 9 dakika 5 saniyelik derecesiyle ikinci, yine Rus Egor Vinogradov ise 4 saat 9 dakika 23 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda ise Belçika\'dan Sara Van De Wel 4 saat 25 dakika 31 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Rus Arina Sgulgina 4 saat 34 dakika 41 saniyelik derecesiyle ikinci, İngiliz Kerry Mcgawley de 4 saat 42 dakika 49 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Vali Münir Karaloğlu ve Gloria Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Melis Özdemir tarafından verildi. FOTOĞRAFLI

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