(Görüntülü Haber)İrfan Buz:Galatasaray favori görünebilir ama futbolda oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: \"Galatasaray favori görünebilir ama futbolda oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz\" \"Galatasaray maçına çok iyi bir şekilde hazırlanıp mücadelemizi vereceğiz\" \"Forvete oyuncu almak istiyoruz\" Regattin: \"Galatasaray, Süper Lig\'in en iyi takımlarında biri, belki de en iyisi\" \"İçeride son dönemde çok iyi bir seri yakaladık\" \"Burada kendimi çok iyi hissediyorum\" ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Galatasaray\'a konuk olacak Osmanlıspor\'da teknik direktör İrfan Buz ile Faslı futbolcu Adrien Regattin açıklamalarda bulundu. Batıkent Tesisleri\'nde Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor\'da Buz, ilk devre istediklerini tam yapamadıklarını dile getirdi. İkinci yarının ilk maçında oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçında kaleci Karcemarskas ile merkez defansın kendilerini oyunda tuttuğunu ifade eden İrfan Buz, \"İkinci devre daha iyi futbol oynadık. Kazanabilirdik, direkten dönen pozisyonumuz var. Sonuçta, yenemiyorsan da kaybetmeyeceksin\" dedi. \"GALATASARAY MAÇINA ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIP MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ\" Galatasaray maçına iyi konsantre sağlamaları gerektiğini ifade eden İrfan Buz, \"Önümüzde zorlu bir deplasman var. Galatasaray maçına iyi konsantrasyon sağlayıp çok iyi bir şekilde cevap vermek istiyoruz. Bizim için her puan çok önemli. Galatasaray favori görünebilir ama futbolda oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz, kaybedilmez. Çok iyi bir şekilde hazırlanıp mücadelemizi vereceğiz\" diye konuştu. \"FORVETE OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ\" Osmanlıspor\'a yapılacak takviyeler ile ilgili de bilgiler veren İrfan Buz, \"Tortol Lumanza, Ceyhun Gülselam ve Yalçın Ayhan\'ı transfer ettik. Muhammed Bayır ve Mehmet Güvende tekrar aramıza döndü. Ceyhun\'un bir sakatlığı var. Bu hafta kadroya alabilirizama net değil. Önümüzdeki hafta kesinlikle olacaktır. Forvete oyuncu almak istiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var, çalışmalar sürüyor\" şeklinde konuştu. REGATTİN: \"GALATASARAY, SÜPER LİG\'İN EN İYİ TAKIMLARINDA BİRİ, BELKİ DE EN İYİSİ\" Başkent ekibinin Faslı oyuncusu Adrien Regattin ise Galatasaray maçının zor geçeceğini ve takım arkadaşlarına güvendiğini belirtti. Regattin, \"Çok iyi bir takıma karşı çok iyi bir statta oynayacağız. Galatasaray, Süper Lig\'in en iyi takımlarında biri, belki de en iyisi. Bizim durumumuz belli. Orada en iyisini yapmak durumundayız. Doğruyu söylemek gerekirse bizim için zor olacak ama takımıma güveniyorum. En iyi sonucu alacağımızdan eminim\" dedi. \"İÇERİDE SON DÖNEMDE ÇOK İYİ BİR SERİ YAKALADIK\" Deplasmanda kazanamadıklarını ifade eden Regattin, şu ifadeleri kullandı: \"İçeride son dönemde çok iyi bir seri yakaladık. 2018\'de dışarıda da kazanmaya başlamamız lazım. İyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Sıralamada yavaş yavaş yükselmemiz gerekiyor.\" \"BURADA KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM\" Türkiye\'de mutlu olduğunu ifade eden Regattin, \"Kulüpte aile ortamı var. Çok iyi bir kulüp. Bundan dolayı da geçenyaz sözleşmemi uzattım. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem çok mutlu. Ankara çok güzel bir şehir. Fransa\'da gençken uzun süre oynadım. Türkiye\'ye hersene büyük futbolcular geliyor. Futbolun seviyesinin zaten yükseldiğini, iyileştiğini görüyoruz. Bunların dışında da Müslüman bir ülke. Burada kendimi çok iyi hissediyorum\" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İrfan Buz\'un açıklamaları -Regattin\'in açıklamaları