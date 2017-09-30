(Görüntülü Haber)İran ve Irak sınırda ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Ekber Karabağ Tahran, 30 Eylül (DHA)- Bağdat\'ın Bölgesel Kürt Yönetimi\'nden merkezi yönetime devredilmesini istediği Irak ile İran arasındaki ortak sınır kapılarında iki ülke ordusu askeri tatbikat düzenleyecek. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Mesud Cezayiri, İran Silahlı Kuvvetler ile Irak Ordusu\'nun Başmak, Temerçin ve Pervizhan ortak sınır kapılarında askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı. Tatbikatının önümüzdeki günlerde yapılacağını söyleyen İranlı Sözcü, kararın, Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri başkanlığında bugün toplanan ordu komutanları oturumunda alındığını bildirdi. Tatbikat kararının, ortak sınır kapılarında kontrolünü sağlamak isteyen Bağdat yönetimin isteği üzerine alındığını kaydeden Cezayiri, Sınırlarda güvenliğin sağlanması ve merkezi yönetim güçlerinin konuşlandırılması için gerekli kararları aldık diye konuştu. Görüntü Dökümü: TV Kaydı İran Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri başkanlığında toplanan ordu komutanları oturumu