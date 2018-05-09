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(Görüntülü Haber)İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BU YIL İNGİLİZ TURİSTLERİN SAYISI ARTACAK

Haber- Kamera Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), (DHA)İNGİLTERE'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chillcott, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesini de ziyaret ederek görüşmelerde bulundu

09 Mayıs 2018 16:43

Haber- Kamera Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), (DHA)İNGİLTERE\'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chillcott, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldiği Muğla\'nın Bodrum ilçesini de ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Büyükelçi Chillcott, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz\'ı ziyaret ederek, sezon öncesinde turizm değerlendirmesi yaptı. Ocak ayında göreve başlayan İngiltere\'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chillcott, nezaket ziyaretleri kapsamında geldiği Muğla\'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti. Büyükelçi Chillcott, Kaymakamlık binasında ilk olarak anı defterini imzaladı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz\'ı ziyaret eden Büyükelçisi Chillcott, beraberinde İngiliz Konsolosluklar Sorumlusu Liz Moriarty, Anti Terör Polis Müdürü Mark Patterson, Bodrum Fahri Konsolosu Neşe Coşkunsu ile birlikte ziyaret etti. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin de ziyarette yer aldı, ilçenin güvenliğiyle ilgili bilgiler verdi. Toplantının sonunda kaymakamlıktan ayrılan Büyükelçi Chillcott, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Chillcott, Bodrum, Türkiye\'nin en ünlü, en zengin ve en güzel yerlerinden biri. Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Ne kadar güzel bir manzara var. Turist bakımından da güzel. Ziyaret edilecek yerler var. Bu yıl için İngiliz turistlerin sayısı artacak, artacağını bekliyoruz. Belki neredeyse 3 milyon İngiliz turist Türkiye\'ye gelecek. Bodrum her zaman İngilizlerin tercih ettiği yerlerden birisi, bu kesinlikle devam edecek dedi.

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