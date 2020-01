(Görüntülü Haber)İMAM VE ÖĞRETMENLER, MAAŞLARIYLA OKUL ONARIYOR

Haber-Kamera Serkan BİNGÖLKARLIOVA (Bingöl), (DHA)-BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'nde, öğretmen ve imamlardan oluşan eğitim gönüllüsü bir grup, maaşlarından arttırdıkları para ile tamir gereken okullarda onarım yapıyor. Okulların açılmasıyla birlikte okullarda bulunan eksiklikleri gidermek için bir araya gelen öğretmen ve 1 imamdan oluşan eğitim gönüllüleri, ilçeye bağlı köy okullarını gezerek onarılması gereken, demir doğrama, boya, badana, elektrik ve fayansları onarıyor. Karlıova Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Sevim ve ilçeye bağlı diğer okullarda görevli öğretmenler; İlhan Zeytin, Sait Kızılboğa, Ömer İnak, Enes Kılıç, Enes Çolak ile ilçeye bağlı Pasaj Cami imamı Ahmedi Bas, kendi paralarıyla önce bir kaynak makinası alarak ilçeye bağlı köy okullarında bulunan eksiklikleri kendi maaşlarından aldıkları malzemelerle tamirat yapıyor. Bir hafta boyunca köy köy gezen eğitim gönüllerinden oluşan gurup, bazı okulların kaynak işlerini, bazı okulların ise inşaat işlerini yapıyor. Elektrik, boya-badana, fayans ve kaynak işlerini yapan eğitim gönüllüleri, bazı hayırseverlerin verdiği paralarla da bu okulların ihtiyaç malzemelerini aldı. Karlıova Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Sevim, oluşturdukları gönüllü ekiple birlikte, her şeyi devletten beklemeden, okullarda eksikliği görülen her türlü tadilat ve anırımı yaptıklarını belirterek, Biz kendimizce bir gurup eğitim gönüllüsü oluşturup, ilçeye bağlı bazı okullardaki eksiklikleri kendi imkanlarımızca çözmeye başladık. Her şeyi devletten beklemek yanlış diyerek başlattığımız bu projede her geçen gün başka arkadaşlarımız da katılarak, gün be gün sayımız ve onarım yapacağımız okul sayısı da arttı. Eğitim sadece bilgiyi öğretmek değil. Gerekirse bazı zamanlarda köy okullarımızda zorlukla okuyan öğrencilerimizin daha sağlıklı koşullarda eğitim görmeleri için kendimizce bazı fedakarlıklara girdik. En ucra köyümüze bile giderek orada ne gerekiyorsa o işleri yapacağız. İlçemizdeki iklim şartları zor ve çetin geçtiği aylarda çocuklarımızın üşümemeleri için okulları onarıyoruz. Gittiğimiz bazı köylerde yaşayan vatandaşlar da bize yardım ediyor. Bu uygulama ile iyiliğe öncülük etmiş olduk. Belki bu vesile ile iyiliğin yaygınlaşmasına da katkı etmiş oluruz. Eğitim sadece kitapları ezbeklemek değil. Eğitim hayatın her alanında olması gerekir. Son olarak Sakaören Köyü\'ndeki okulun dış duvarının demir korkuluklarını tamamiyle kendi imkanlarımızla onardık. Okulun iç badanasını yaparak, kırılan fayansları değiştirdik dedi.