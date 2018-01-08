(Görüntülü Haber)İmam odasında motosikle var

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta imam, Mehmet Aslantürk (52), odasını kendisiyle aynı yaşta olan motosikletle paylaşıyor. Aslantürk, geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle doktorlar tarafından binmesi yasaklanan motosiklete gözü gibi bakıyor. Kahramanmaraş Ticaret Borsası mescidinde görevli Mehmet Aslantürk, motosiklet tutkusunun çocukluğundan geldiğini söyledi. Özellikle eski model motosikletlere büyük ilgi duyduğunu ifade eden Aslantürk, motosiklet sürmenin aşk olduğunu söyledi. Odasını paylaştığı ve her gün tozunu alıp gözü gibi baktığı 1966 model motosikleti hurda vaziyette aldığını belirten imam Mehmet Aslantürk, şöyle dedi: \"Bu modellerde birçok motora bindim. Doğum tarihimle beraber olması, aynı yaşdaş olmamız biraz daha irdeledi ve saklıyorum bunu. Alalı 3-5 sene oldu, hurda vaziyetteydi. Toparlayabildiğimiz şekilde toparladık. Biraz daha aksesuar yapmayı da düşünüyoruz. Odamda saklıyorum. Birkaç yıl önce bir felç hastalığı geçirdim. Bu nedenle motora binmem yasaklandı. Binemeyince de aşkımı, sevdamı yanı başımda olmasıyla tatmin diyorum. Her gün siliyorum, temizliyorum.\"