T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)İmam odasında motosikle var

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta imam, Mehmet Aslantürk (52), odasını kendisiyle aynı yaşta olan motosikletle paylaşıyor

08 Ocak 2018 18:36

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta imam, Mehmet Aslantürk (52), odasını kendisiyle aynı yaşta olan motosikletle paylaşıyor. Aslantürk, geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle doktorlar tarafından binmesi yasaklanan motosiklete gözü gibi bakıyor. Kahramanmaraş Ticaret Borsası mescidinde görevli Mehmet Aslantürk, motosiklet tutkusunun çocukluğundan geldiğini söyledi. Özellikle eski model motosikletlere büyük ilgi duyduğunu ifade eden Aslantürk, motosiklet sürmenin aşk olduğunu söyledi. Odasını paylaştığı ve her gün tozunu alıp gözü gibi baktığı 1966 model motosikleti hurda vaziyette aldığını belirten imam Mehmet Aslantürk, şöyle dedi: \"Bu modellerde birçok motora bindim. Doğum tarihimle beraber olması, aynı yaşdaş olmamız biraz daha irdeledi ve saklıyorum bunu. Alalı 3-5 sene oldu, hurda vaziyetteydi. Toparlayabildiğimiz şekilde toparladık. Biraz daha aksesuar yapmayı da düşünüyoruz. Odamda saklıyorum. Birkaç yıl önce bir felç hastalığı geçirdim. Bu nedenle motora binmem yasaklandı. Binemeyince de aşkımı, sevdamı yanı başımda olmasıyla tatmin diyorum. Her gün siliyorum, temizliyorum.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA KAHRAMANMARAŞMehmet AslantürkAslantürkKahramanmaraş Ticaret BorsasıOdasınıDoğumAlalıToparlayabildiğimizBirazOdamdaBirkaçBuBinemeyinceHer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24