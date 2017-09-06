(Görüntülü Haber)İlkokuldaki servisçilerin çatışması: 8 kişi gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE, Fatih İlkokulu\'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı servisçilerin çatışmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi de arıyor. Çatışmada ölen Cüneyt Elik\'in \"kasten yaralama\" suçundan 3 kez polis kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisin yakalamaya çalıştığı 4 kişiden 1\'inin de \"çocuğun cinsel istismarı\" ndan polis kaydı bulunuyor. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 grup arasındaki husumet geçtiğimiz yılın temmuz ayına dayanıyor. Otomobillerinde taşlı sopalı saldırıya uğrayan grubun üyeleri, bunu yaptıranın diğer servis şirketi olduğunu iddia edip polise başvuruyor. Sarılar ve Ömeroğlu şirketleri çalışanları arasında silah ve bıçakların da kullanıldığı çatışmaya yol açan husumetin başlangıcı bu olaya dayanıyor. Dün aynı okula öğrenci kaydı yapmak için gelen gruplar arasındaki tartışma kısa sürede çatışmaya dönüştü. Kayıt için okula gelen öğrenci ve velilerle okulu personelinin büyük panik yaşadığı olayda 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Gözaltı işlemi uygulanan 8 kişiden 2 \'sinin yaralı olduğu öğrenildi. POLİSİN İLKOKULDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİ SÜRÜYOR Bu arada, polisin okuldaki güvenlik önlemleri sürüyor. Servisçilerin bugün okul bahçesinde stand kurmadığı görülüyor. Kayıt için okula gelen veliler yaşanan olaydan dolayı tedirgin olduklarını söyledi. Öğrencisini bu okula nakil yaptırdığını söyleyen Ebru Karaman, \"Bu mahalleye yeni taşındım, evim okula yakın çalıştığım için çocuğu servise vermeyi düşünüyordum. Olaylardan sonra vazgeçtim, kendim getirmeyi düşünüyorum\" diye konuştu. İsmini vermek istemeyen başka bir veli ise \"Öğrencimi servise vermeyeceğim. Dün yaşanan olaylar her anne-babayı etkiler. Bizi de etkiledi\" diye konuştu Yaşanan olay sonrasında okul bahçesinde ve çevresinde servisçilerin stant kurmadığı görüldü. Polisin okul bahçesinde ve çevresindeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor. Çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Cüneyt Elik\'in cenazesi öğlen Ümraniye Kocatepe caminde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Olayda yaralanan 2 kişinin tedavisi devam ediyor.