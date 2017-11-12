(Görüntülü Haber)IĞDIR'DA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

(Haber-Kamera: Suat DENİZ /I ĞDIR, (DHA)İçişleri Bakanı Süleyman Zorlu Ağrı gezisinin ardıdan Iğdır\'a geçerek yaşamını şitiren şehrin kanaat önderlerinden Cihangir Turan\'ın taziye evini ziyaret etti. Doğubayazıt ilçesinden helikopterle Iğdır\'a geÇen Bakan Süleymen Soylu\'yu Vali Enver Ünlü ve Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve beraberindekiler taziye evine giderek Turan ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan Soylu, \"Bizi biz yapan değerlerden biride budur. Büyüklerimizin ve medeniyetimizin bize öğretisi, tarihimize bize bıraktığı kültürlerden biri de burada bulunmamızdır. Biz sadece geleceğini, maddiyatı düşünen, ölülerinden maneviyattan ayrılan bir millet değiliz. Dostunun, yakınının cenazesinde, düğününde olmakla millet olunur. Acısından, tatlısında, asker uğurlamasında bir araya gelmekle millet olunur. Hacı Cihangir Turan amcamıza Allah\'tan rahmet, ailesine başa sağlığı diliyorum\" dedi. Bakan soylu, uzun zamandır terör operasyonu nedeniyle kapalı bulunan Ağrı\'nın Doğubayazıt ile Van\'ın Çaldıran arasındaki Tendürek dağı yolunun 10 gün içinde yeniden ulaşıma açılacağını belirtti. Bakan Soylu, öğlen namazını Ulu camide kıldıktan sonra Iğdır\'dan ayrıldı.