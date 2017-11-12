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(Görüntülü Haber)İdilli Vadisi'nde, sonbahar güzelliği

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan İdilli Vadisi, deresi, sarı ve yeşilin bütün tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor

12 Kasım 2017 15:57

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde bulunan İdilli Vadisi, deresi, sarı ve yeşilin bütün tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları eteklerindeki İdilli Mahallesi\'ni içine alan vadideki bitki örtüsü sonbahar ile farklı renklere büründü. Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü görenlerin hayran bırakıyor. Doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler geldikleri vadide yürüyüş yaparak sonbaharın keyfini çıkarıyor.

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