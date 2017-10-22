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(Görüntülü Haber)Hırsızlık şüphelilerinden birini güvenlik kamerası, diğerlerini parmak izleri yakalattı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da 8 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını soruşturan polis, 1 şüpheliyi güvenlik kamerası görüntülerinden, 2 şüpheliyi ise parmak izlerinden tespit ederek, yakaladı

22 Ekim 2017 17:19

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da 8 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını soruşturan polis, 1 şüpheliyi güvenlik kamerası görüntülerinden, 2 şüpheliyi ise parmak izlerinden tespit ederek, yakaladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yerlerini gören güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. Ekipler, kayıtları izlerken, hırsızlık amacıyla bir iş yerine giren E.Ç.’nin görüntülerine rastladı. Bu görüntülerden yola çıkarak, soruşturmayı sürdüren ekipler, adresini belirledikleri E.Ç.\'yi evinde gözaltına aldı. Öte yandan hırsızlık bürosu ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi\'nde bulunan Kayhan Mahallesi Keresteciler Çıkmazı’ndaki bir kadın kuaförüne giren İ.G. ile Ö.S.’yi olay yerindeki parmak izlerinden tespit ederek, gözaltına aldı. Şüphelilerin çalarak, 5 bin lira karşılığında sattığı malzemeler de polis tarafından satılan yerlerden toplanıp, sahibine iade edildi. Şüpheli 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

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