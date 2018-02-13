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(Görüntülü Haber) Hedikle karları ezip, hayvanların beslenmesini sağlıyorlar

    Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un merkez Yukarı Yongalı köyünde, ayaklarına hedik takan köylüler, saatlerce kar üzerinde yürüyerek hayvanlarına ot verecek bir alan oluşturuyor

13 Şubat 2018 17:59

 

 

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un merkez Yukarı Yongalı köyünde, ayaklarına hedik takan köylüler, saatlerce kar üzerinde yürüyerek hayvanlarına ot verecek bir alan oluşturuyor.

Hedikleri ağaç ya da hortumdan yaptıklarını söyleyen köy halkından Kerem Yöndem, \"Her evde en az iki takım hedik var. Bu hedikleri yoğun kar yağışlarında yakın köylere ulaşım için kullanıyoruz. Ayrıca kar yağarsa hayvanlara yem verecek bir alan oluşturmak için ayağımıza taktığımız hediklerle saatlerce karda yürüyerek ezilmiş bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Daha sonra bu alana getirİp ot dökerek havyanlarımıza yediriyoruz . Hedikleri bir silindir gibi kullandığımız için kendimizde spor yapmış oluyoruz\" diye konuştu.

Bunun atadan kalma bir gelenek olduğunu söyleyen Alaattin Yöndem ise, \"Hedikleri eskiden meşe ağacından yapardık. Şimdi ağırlığı daha hafif olan hortumları kullanarak yaptığımız hedikler 3 metre kar da bile yürürken batmıyor. Kışın sıkça kullandığımız, hediklerin yöresel ismi ise \'laken\'. Kışın yoğun yaşandığı bölgemizde hedikler olmasaydı yaşantımız çok zor geçerdi\" dedi.


 

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