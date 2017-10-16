(Görüntülü Haber)Harran'da 'yeni nesil öğretmen' harikalar yaratıyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Harran İlçesi\'nde, Eski Harran Ortaokulu\'nda 3 yıldan bu yana görev yapan öğretmen 25 yaşındaki Caner Sarıoğlu, öğrencilerini mutlu etmek için kısıtlı olanaklarla harikalar yaratıyor. Karton kutudan saha, mandaldan da futbolcuyla langırt yapan genç öğretmen, öğrencilere mutluluk dağıtıyor. Samsun\'dan ilk ataması Harran İlçesi merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Eski Harran Ortaokulu\'na çıkan sınıf öğretmeni Caner Sarıoğlu, öğrencileri mutlu edebilmek için elinden geleni esirgemiyor. Kısıtlı olanaklara rağmen öğretmen Caner Sarıoğlu, sınıfta 20 öğrencisine yaptığı aktivite ve oyunları sosyal medya hesabında paylaşarak en çok izlenen görüntüler arasında yer aldı. Minik öğrencilerine eldeki kısıtlı imkanlarla büyük olanaklar sağlayan Caner öğretmen, öğrencilerin eğlenirken öğrenmesi için elinden geleni yapıyor. Caner öğretmenin öğrencileriyle sınıf içinde ve dışında yaptığı etkinlikler, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, beceri kazanmalarına da katkıda bulunuyor. Öğretmenin özellikle karton kutu, mandal, çubuk ve masa tenisi topuyla yaptığı langırt büyük beğeni toplarken, sosyal medyada da en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. Caner Sarıoğlu adlı öğretmen, paylaşımlarını \'yeni nesil öğretmen\' ismiyle yapıyor. \'ÖĞRENCİLER OKULA GELMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR\' Sınıf öğretmenleri Caner Sarıoğlu\'nun aktiviteleri ve oyunları sayesinden okuldan ayrılmak istemeyen öğrenciler, evden okula gelmek için sabırsızlandıklarını söyledi. Öğrencileri ile 3 yıldan bu yana büyük mesafeler katletmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Caner Sarıoğlu şunları söyledi: \"Samsun\'dan Harran\'a geleli 3 yıl oldu. Eski Harran Okulu\'nda öğretmenim. 3 yıldır aynı sınıfta öğrencilerimle birlikteyim. Sınıfımda öğrencilerimle bol bol etkinlik yapmaya çalışıyorum. Burada kısıtlı imkanlar olabilir ama biz bu imkanları elimizden gelebildiğince zenginleştirmeye çalışıyoruz. Yine bu etkinliklerle öğrencilerimizin gönüllerine kalplerine girmeye çalışıyoruz. Çocuklarda aileleriyle beraber bize destek oluyorlar. Öğrenciler ben okuldan kaçayım ders biran önce bitsin gözüyle olaya bakmıyor. Çünkü bu sınıfta zevk alıyorlar. Yine bizim öğrencilerimiz okula en erken gelen öğrenciler oluyor. Ders zili çaldığında bile öğrenciler okul çevresinde ayrılmıyor. Yarını iple çeken öğrencilerimiz var.\"