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(Görüntülü Haber)Hamile eşini dövdü, hastaneden böyle kaçtı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de kafa karıştıran olay

04 Şubat 2018 14:30

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ\'de kafa karıştıran olay. 3 aylık hamile eşini döven koca hastaneden kaçtı. O anlar kameraya yansıdı. Şişli\'de sabah saatlerinde evlerinde kavga eden çifti komşuları polise şikayet etti. Adrese gelen polis, yabancı uyruklu karı kocayı polis merkezine götürdü. Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kocası tarafından darp edilen ve 3 aylık hamile olduğunu söyleyen Fas uyruklu Lamia Honteri (30) için sağlık ekibi istendi. Polis merkezinden alınan kadına sağlık ekipleri ambulansta ilk müdahalede bulunuldu. Polis merkezinden çıkan ve yüzünde yaralar görülen Lamia Honteri\'nin kocası da aynı ambulansa bindi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine götürülen Honteri çifti içeri alındı. Bir kaç dakika sonra hastaneden çıkan Laima Honteri\'nin kocası koşarak kaçmaya başladı. Olayı takip eden basın mensubu da kaçan kişinin peşinden koştu. Tüm uyarılara rağmen kaçan adamı kimse durdurmadı. O anlar, kameraya da yansıdı.

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