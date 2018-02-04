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(Görüntülü Haber)HAKKARİ ŞEHİDİ, MEMLEKETİ NİĞDE'YE UĞURLANDI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz (21), baba evinde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Niğde'ye gönderildi

04 Şubat 2018 14:32

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı\'nda PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz (21), baba evinde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Niğde\'ye gönderildi. 1 Şubat\'ta Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Piyadeli Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, dün şehit oldu. Bekar olan şehidin cenazesi gece saatlerinde uçakla Adana\'ya getirilerek, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi daha sonra Pınar Mahallesi\'ndeki baba eve evine getirildi. Bu sırada şehit babası Aziz Akagündüz ve yakınları gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan sokak içerisinde dualar okundu. Bu sırada şehidin bir yakını olan kadın, cenaze aracına asker selamı verdi. Şehit cenazesi, helallik alınmasını ardından defnedilmek üzere konvoy eşliğinde Niğde’nin Çamardı İlçesi\'ne bağlı Beyaz Kışlakçı Mahallesi\'ne götürüldü. Görüntü Dökümü ------------------------ - Türk bayrakları asılı şehit evi ve kalabalıktan görüntüler - Şehit evi ve dua edenlerden pan görüntü - Dua edilmesi - Şehidin babasından görüntü (ortada) - Şehidin babasının cenaze aracına binmesi - Cenaze aracının gidişi - Selam duran askerden görüntüler - Şehidin yakını bir kadının asker selamı vererek ağlaması - Şehit Muhammed Osman Akagündüz\'ün sağlık fotoğrafları SÜRE:02\'11\" BOYUT:134 mb Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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